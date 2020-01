Filipinas/EEUU.- Duterte prohíbe a los miembros de su Gabinete viajar a EEUU

Publicado 29/01/2020 17:54:00 CET

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha prohibido este miércoles a los miembros de su Gabinete viajar a Estados Unidos de forma indefinida ante lo que ha calificado como un "boicot" por parte de Washington después de que decidiera "rebajar las relaciones" entre ambos países mediante la solución del acuerdo militar.

"No sé los senadores o diputados porque no están bajo mi jurisdicción, pero a los miembros de mi Gabinete les pediré que no vayan a Estados Unidos por el momento", ha manifestado el dirigente filipino en declaraciones al diario local 'The Philippine Star'.

Asimismo, el presidente ha explicado durante una rueda de prensa que ha decidido rechazar la invitación de la Casa Blanca para la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que tendrá lugar el próximo 4 de marzo en la localidad de Las Vegas.

Tal y como ha señalado, la decisión se debe a cuestiones "estratégicas y geopolíticas". La cadena de televisión local ABS-CBN ha indicado que ningún alto cargo filipino acudirá a la cumbre en su nombre.

El Gobierno filipino anunció el 24 de enero el inicio de los trámites para disolver el acuerdo que regula la presencia militar norteamericana en el país después de que Estados Unidos prohibiera la entrada a todos los cargos del Gobierno filipinos involucrados en el encarcelamiento de la senadora Leila De Lima, contraria a la guerra contra las drogas de Duterte.

De Lima entró en la cárcel en 2017 acusada de tráfico de drogas, pero la senadora argumenta que se trata de una persecución política por manifestar su descontento con la campaña antidroga iniciada por el presidente del país, Rodrigo Duterte, denunciada por múltiples ONG por su brutalidad.

Particularmente sangrante para Duterte ha sido la prohibición específica contra uno de los principales aliados del presidente, el senador Roland 'Bato' dela Rosa, antiguo jefe de la Policía Nacional de Filipinas y arquitecto, precisamente, de la mortífera guerra contra las drogas puesta en marcha bajo su Administración.

El llamado Acuerdo de las Fuerzas de Visita (FVA, por sus siglas en inglés) permite a Washington enviar efectivos a los puertos filipinos y realizar grandes ejercicios militares conjuntos.