Filipinas entrega a China una nueva nota de protesta por la presencia de más de 200 buques en el mar de China Meridional

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Filipinas ha ordenado este miércoles que se haga entrega a las autoridades chinas de una nueva nota de protesta por la presencia de 240 buques en las aguas en disputa del mar de China Meridional.

Si bien el ministro de Exteriores, Teodoro Locsin, ha matizado que Manila está estudiando la posibilidad de cambiar sus políticas al respecto tras recibir una petición de las fuerzas especiales para el mar de China Meridional, ha instado a enviar una nueva nota de forma "inmediata".

Así, ha decidido distanciarse de la fuerza especial. "No he oído nada de las jodidas fuerzas pero me tomaré en serio las palabras de la (cadena) ABS-CBN. Modificaré la política de actuar siguiendo las directrices de la fuerza especial. Hay que presentar una protesta ahora", ha dicho a primera hora de la mañana.

La fuerza especial filipina indicó que al menos 240 buques chinos se encuentran dispersos en el mar de China Meridional desde que se llevó a cabo la última operación de patrullaje el 11 de abril. Así, un total de 136 buques se encontrarían cerca del arrecife de Burgos (también conocido como arrecife de Gaven).

En este sentido, ha indicado que dichos barcos habrían pescado unos 240.000 kilos de pescado de forma ilegal en aguas filipinas cada día, según informaciones del portal de noticias Rappler. "Se trata de pesca ilegal", ha insistido.

Locsin ha matizado así que dichas aguas pertenecen a Filipinas: "Todo lo que está en esas aguas nos pertenece". El martes, el Gobierno filipino convocó al embajador chino en el país, Huang Xilian, para abordar la disputa a raíz de las últimas tensiones.

Manila ha vuelto a solicitar "firmemente" la retirada de estos buques de vuelta a su "zona económica exclusiva" y ha recordado que la ONU resolvió en 2016 que las demandas de China en la zona del mar de China Meridional "no eran válidas".