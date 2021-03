Filipinas.- Filipinas pone en marcha su campaña de vacunación contra el coronavirus

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Filipinas han puesto en marcha este lunes su campaña de vacunación contra el coronavirus, tras varias semanas de retrasos, con los trabajadores sanitarios y miembros del Gobierno entre los primeros en ser inyectados con el fármaco.

La primera persona en ser vacunada en el país ha sido el director del Hospital General de Filipinas, Gerardo Legaspi, mientras que entre los vacunados figuran también el director de la Administración para Alimentos y Medicamentos, Eric Domingo, y el presidente de la Autoridad de Desarrollo de Metro Manila, Benjamin Abalos.

Legaspi ha manifestado tras vacunarse que su decisión de hacerlo se fundamenta "únicamente en la ciencia". "Hemos optado por Sinovac por la ciencia. Dejemos de lado nuestra visión de la vacuna, separémosla de la política, el partido, la administración u otras creencias", ha argumentado.

"Puede que no sea buena en opinión de mucha gente, pero si se examina en profundidad, se entenderá por qué me he propuesto voluntario para ser el primero en ser vacunado", ha manifestado Legaspi, tal y como ha recogido el diario filipino 'Inquirer'.

La campaña de vacunación, en la que se utilizará la vacuna CoronaVac, desarrollada por una farmacéutica china, arranca en un momento en el que el país registra sus máximos diarios de contagios en los últimos cuatro meses. El país ha confirmado más de 576.000 casos y más de 12.000 fallecidos.

Filipinas se vio sumido en la polémica a finales de diciembre después en torno al uso o autorizado de una vacuna contra el coronavirus entre los militares que protegen al presidente del país, Rodrigo Duterte, y varios miembros del Gobierno.

Duterte defendió las vacunaciones, para las que se utilizó la vacuna desarrollada por la farmacéutica china Sinopharm, argumentando que "en Derecho existe el derecho a la autodefensa". "El enemigo es la COVID-19", resaltó.