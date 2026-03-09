Finlandia.-AMP.-Finlandia anuncia el despliegue de un sistema de comunicaciones de la OTAN para acompañar al mando norte

Archivo - May 21, 2024, Arlington, Va, United States of America: Finnish Defense Minister Antti Häkkänen delivers remarks during a face-to-face bilateral meeting hosted by U.S. Secretary of Defense Lloyd J. Austin III, at the Pentagon, May 21, 2024, in Ar - Europa Press/Contacto/Tsgt. Jack Sanders/Dod

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Finlandia ha anunciado el despliegue de un sistema de comunicaciones de la OTAN en la ciudad de Riihimäki, en el norte de Helsinki, en pleno refuerzo de la seguridad y en el marco del mando de la OTAN instalado en el país para elevar la defensa del flanco norte.

En concreto el ministro de Defensa de Finlandia, Antti Häkkänen, ha confirmado el despliegue de un Sistema de información y comunicaciones desplegable (DCIS), afirmando que "reforzará la capacidad de la OTAN para defender Finlandia y el flanco norte y reforzará la condición de la guarnición de Riihimäki como importante centro de conocimientos especializados en sistemas de mando y control".

Häkkänen ha defendido que la ubicación responde a un "análisis exhaustivo" de la defensa nacional finlandesa y de los "requisitos de la OTAN". Este módulo proporcionará servicios de sistemas de comunicación e información (CIS) en apoyo de las fuerzas y mandos de la OTAN en Finlandia y toda la Alianza.

Estos sistemas, operativos desde 2027, irán acompañados de un personal de 60 miembros, ocupados en principio por medios finlandeses. "A principios de este mes, los demás aliados apoyaron la creación de un módulo CIS desplegable en Finlandia. Esto demuestra que nuestra sólida experiencia en sistemas de mando y control es reconocida dentro de la OTAN", ha valorado.

Este paso sigue el establecimiento de un Mando de Componentes Terrestres Multicuerpo (MCLCC, por sus siglas en inglés), en la ciudad de Mikkeli, un cuerpo que resultará clave para el mando y control de las fuerzas terrestres de la Alianza y sincronizará las operaciones de las fuerzas terrestres nacionales en la zona norte.

Los componentes anunciados por Finlandia son parte del mando de la OTAN y tanto su establecimiento, implementación y mantenimiento está abierto contar con fondos comunes del bloque militar.

Helsinki ha dado un paso adelante en su postura militar tras acoger un nuevo mando que albergará próximamente fuerzas de la OTAN, toda vez que su ingreso en la organización militar en 2023 multiplicó la frontera terrestre de la OTAN con Rusia.

El país escandinavo está dando pasos agigantados en su postura de seguridad, después de que esté dando pasos para retirar "obstáculos legislativos" para importar y transportar armas nucleares, en un acto para participar plenamente en la planificación nuclear de la OTAN.

"La defensa y la disuasión de la OTAN se basan en la práctica en tres pilares: fuerzas convencionales, misiles y armas nucleares. A Finlandia le interesa que no tengamos obstáculos legislativos para ninguno de ellos", afirmó el presidente finlandés, Alexander Stubb, sobre la propuesta del Gobierno finlandés para modificar la ley que regula las cuestiones nucleares.