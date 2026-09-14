Finlandia anuncia que se suma a la iniciativa de disuasión nuclear avanzada impulsada por Francia

Archivo - El presidente de Finlandia, Alexander Stubb. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha anunciado este lunes que se sumará a la iniciativa de disuasión nuclear avanzada impulsada por Francia, presentada en marzo por el presidente francés, Emmanuel Macron, si bien ha recalcado que Helsinki "no tiene intención de desplegar armas nucleares en su territorio en tiempos de paz".

"La asociación en materia de defensa entre Finlandia y Francia se está intensificando", ha dicho Stubb en un mensaje publicado en redes sociales, donde ha descrito esta decisión como "un nuevo paso adelante" que se suma al reciente anuncio de París sobre el despliegue de tropas para las Fuerzas Terrestres Avanzadas de la OTAN en Finlandia.

Así, ha sostenido que "el objetivo primordial de esta iniciativa es reforzar la seguridad europea" y ha argumentado que "esta medida refuerza la responsabilidad de Europa en su propia defensa y contribuye a prevenir una escalada".

"La iniciativa francesa no sustituye a la disuasión nuclear de la OTAN ni se solapa con ella. La prioridad absoluta de Finlandia es actuar en el marco de la OTAN y de la Unión Europea (UE)", ha señalado Stubb, quien ha incidido en que "Finlandia no tiene intención de desplegar armas nucleares en su territorio en tiempos de paz".

Stubb ha señalado además en un comunicado que esta decisión "constituye un paso importante para la seguridad europea y para la cooperación bilateral" que "reforzará su asociación y ofrecerá oportunidades para realizar señales estratégicas, así como la capacidad de gestionar la escalada por debajo del umbral nuclear".

"En los próximos meses se creará un grupo rector sobre cuestiones nucleares para iniciar la aplicación de esta cooperación. Ambos países reafirman su aspiración de lograr una Europa más fuerte, más segura y mejor defendida", recoge el comunicado.

En esta línea, el ministro de Defensa de Finlandia, Antti Hakkanen, ha hecho hincapié en que "la iniciativa francesa reforzará el enfoque cada vez más activo de Europa en materia de defensa". "Su objetivo es fortalecer la seguridad y la disuasión en toda Europa", ha remarcado en un comunicado publicado por la cartera.

"Francia es una potencia nuclear europea que desempeña un papel clave en el fortalecimiento de la defensa de Europa", ha explicado, al tiempo que ha añadido que "la adhesión de Finlandia a la iniciativa francesa profundizará considerablemente la cooperación bilateral en materia de defensa con Francia y reforzará la seguridad de Finlandia".

"Se trata de un paso natural, dado que nuestros estrechos aliados, Noruega, Suecia y Dinamarca, ya se han sumado a la iniciativa", ha puntualizado Hakkanen en su comunicado, en el que Helsinki insiste en que la iniciativa francesa no reemplaza o se superpone sobre la disuasión nuclear de la OTAN.

En este sentido, ha argüido que "cada país que se una a la iniciativa francesa definirá por sí mismo su ritmo de participación. "La iniciativa francesa difiere de la disuasión nuclear de la OTAN. Los países que se adhieran no tendrán obligaciones como las de la defensa colectiva de la OTAN. Además, Francia no solicita a los demás países que contribuyan a los costes de mantenimiento de la disuasión nuclear", ha defendido.

"Entre los ejemplos de posibles formas de cooperación figuran el diálogo sobre la doctrina nuclear francesa, los ejercicios conjuntos en los que el país participante actúa como observador o aporta capacidades convencionales o, en última instancia, el despliegue temporal de elementos de las fuerzas aéreas estratégicas francesas en el país aliado", ha detallado.

Por último, Hakkanen ha insistido en que "Europa debe asumir un papel más importante tanto en la defensa convencional como en el reparto de la carga nuclear". "Los debates sobre el refuerzo de la disuasión nuclear y el fortalecimiento de la seguridad de Europa son fundamentales para la defensa de Finlandia", ha zanjado.

En una primera reacción, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha declinado hacer comentarios sobre el paso de Finlandia, tras las reiteradas advertencias de Moscú a Helsinki sobre el posible despliegue de armas nucleares en su territorio.

"Francamente, no termino de entender en qué consiste este concepto", ha dicho en rueda de prensa el portavoz del presidente de Rusia,, Vladimir Putin, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. "Aún me quedan detalles por conocer. Por tanto, me abstendré de hacer comentarios", ha remachado.