Finlandia.- AMP.- Muere un diputado finlandés en la sede del Parlamento

No se descarta que pueda tratarse de un suicidio

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialdemócrata Eemeli Peltonen, de 30 años, ha fallecido este martes en la sede del Parlamento de Finlandia, de donde había estado ausente en las últimas semanas debido a una baja por enfermedad.

El Parlamento de Finlandia ha confirmado el fallecimiento de Peltonen, quien había estado ejerciendo por primera vez como diputado por Helsinki tras lograr el escaño en las elecciones parlamentarias de 2023.

El presidente de los socialdemócratas finlandeses, Antti Lindtman, ha descrito la pérdida como "irreparable" y ha señalado que "es difícil comprender, y mucho menos aceptar, (...) que se haya ido".

"Era un miembro muy querido de nuestra comunidad y lo extrañaremos profundamente. Su joven vida ha acabado prematuramente", ha expresado en un comunicado la líder del grupo parlamentario socialdemócrata, Tytti Tuppurainen.

Peltonen había estado ausente del trabajo parlamentario en las últimas semanas y de baja por enfermedad durante el verano. En junio ya compartió por redes sociales su preocupación por sus problemas de salud. Sufría una enfermedad renal.

La Policía ha acudido a la sede de la soberanía finlandesa sobre las 11.00, hora local. A la espera de que avance la confirmación, las primeras aproximaciones apuntan a que se trataría de un suicidio, informa la cadena estatal Yle.

Además de sus compañeros de partido, se han sumado a las muestras de condolencia figuras de la oposición, como el presidente del Parlamento, Jussi Halla-aho; la ministra de Hacienda y vicepresidenta de Finlandia, Riikka Purra, así como el propio primer ministro, Petteri Orpo, o el presidente del país, Alexander Stubb.

"Mi más sentido pésame a los seres queridos de Eemeli Peltonen y les deseo fuerza para sobrellevar la pérdida. Era conocido como un diputado competente y trabajador, cuya labor era respetada por todos los partidos", ha manifestado en X.

Si bien las actividades del Parlamento se encuentran actualmente en receso por las vacaciones de verano, la muerte de Peltonen ha pillado a los partidos en las habituales reuniones que celebran por estas fechas, algunas de las cuales han sido suspendidas momentáneamente.