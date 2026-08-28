Finlandia anuncia vigilancia reforzada con Suecia para proteger su integridad territorial

Defiende que la iniciativa permitirá elevar la capacidad para detectar y contrarrestar drones

Suecia enviará varios cazas 'Gripen' y una corbeta a territorio finlandés

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente finlandés, Alexander Stubb, ha anunciado este viernes una cooperación reforzada con Suecia para proteger la integridad territorial del país, en un paso más para tratar la seguridad de la región de forma unitaria, toda vez que ambos países ingresaron en la OTAN en 2023 y 2024, respectivamente, tras solicitar su adhesión en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

"La cooperación en defensa entre Finlandia y Suecia da hoy un nuevo paso adelante. Finlandia y Suecia están fortaleciendo conjuntamente la vigilancia y la protección de la integridad territorial de Finlandia.", ha indicado Stubb en un mensaje en redes sociales en el que aplaude este paso para elevar la capacidad para detectar y contrarrestar drones.

"La región nórdica forma una entidad unificada. Nos fiamos unos de otros, y juntos somos más fuertes. La cooperación también apoya la disuasión y la defensa de la OTAN", ha recalcado el dirigente escandinavo.

Esta iniciativa llega tras un verano en el que las incursiones de drones han sido la tónica general en el flanco oriental de la OTAN, desde el mar Báltico a Rumanía, y cuando la Alianza Atlántica acordó en la pasada cumbre de líderes de Ankara una inversión de más de 40.000 millones de dólares (37.000 millones de euros) en capacidades antidrones a lo largo de los próximos cinco años.

En un momento en el que los drones han transformado el tipo de amenaza que enfrentan los países europeos, el bloque militar se propone quintuplicar el número de operadores de drones capacitados para finales de 2027.

ENVÍO DE CAZAS Y CORBETAS

Así, las autoridades suecas han indicado que para ello se prevé el envío de varios cazas 'JAS 39 Gripen' de la Fuerza Aérea sueca y una corbeta 'Visby' a territorio finlandés para aumentar la seguridad del país ante los incientes que vienen sucediéndose.

"Suecia participará en las misiones de vigilancia y protección de la integridad territorial de Finlandia con sus cazas y con una corbeta de la clase 'Visby' de la Armada en la región del mar Báltico", ha indicado el Ejército en un comunicado en el que ha indicado que esta colaboración se mantendrá al menos hasta que finalice el año.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el país "ya ha proporcionado anteriormente un apoyo similar a Dinamarca en forma de capacidades antidrones" y ha contribuido a la vigilancia del espacio aéreo en Polonia e Islandia.

"Recientemente, el espacio aéreo de la alianza ha sido violado por drones a gran escala. El espacio aéreo de Finlandia, Rumanía, Polonia y los países bálticos ha sido vulnerado por drones. Tan sólo en agosto, se registraron más de 20 violaciones de espacio aéreo rumano por drones", han recalcado las Fuerzas Armadas suecas.

Es por ello que ha destacado que la cooperación sueco-finlandesa es de gran alcance y ahora se está "profundizando" más en ella. "La causa de Finlandia es la nuestra, no sólo de palabra sino también de acción. Su frontera con Rusia constituye también nuestra frontera para la defensa de la región nórdica, de Europa y de la OTAN. Ahora estamos fortaleciendo nuestra capacidad conjunta para proteger el territorio aliado", ha aclarado la vicealmirante Ewa Skoog Haslum, jefa del Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas suecas.