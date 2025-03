Fiscalía y la asesora de Begoña Gómez recurren decisión de Peinado de investigar también un delito de malversación

Se oponen a la resolución en la que el juez citó como testigo a Bolaños el próximo 16 de abril

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Madrid y la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, han recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir una pieza separada en la causa que dirige contra la esposa de Pedro Sánchez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios para investigar también un presunto delito de malversación en la contratación de Álvarez.

Ambas partes cuestionan la idoneidad de la medida adoptada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, que acordó también citar como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que declare en dicha pieza separada el 16 de abril.

La Fiscalía ha presentado ante el propio instructor un recurso de reforma --al que ha tenido acceso parcial Europa Press--, mientras que la defensa de Álvarez ha interpuesto directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid un recurso de apelación --al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias-- contra el auto dictado el pasado 10 de marzo.

El Ministerio Público ha recordado que para abrir una nueva causa y ordenar la práctica de nuevas diligencias se requiere "conocer mínimamente los hechos que se van a investigar", para poder fijar el objeto de la instrucción y advertir la utilidad, pertinencia y necesidad de dichas diligencias.

En este sentido, la Fiscalía ha incidido en que en este caso no puede valorar la "utilidad, necesidad y pertinencia" de la eventual declaración de Bolaños porque el juez en su resolución "nada ha exteriorizado ni justificado siquiera sea superficial o mínimamente".

"No deja de ser chocante el hecho de acordar la testifical de un ministro del Reino de España en estas condiciones. ¿Debemos suponer que se refiere a hechos acaecidos en el periodo en el que ostentó el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno en el periodo comprendido entre junio de 2018 a julio de 2021 de nuevo en un ejercicio de intuición? ¿A qué hechos ajenos a su cargo se refiere la resolución?", ha apuntado.

Al hilo, el fiscal del caso ha defendido que "esta constante oscuridad" es "impropia de un proceso penal acorde a los principios constitucionales". Y ha manifestado que, a su juicio, dicha citación se trata de "una diligencia de marcado carácter mediático y con clara repercusión extraprocesal, cuya eficacia, utilidad y pertinencia no estaría aún justificada".

"No decimos que no lo pueda ser, sino que con el marco fáctico y con una total ausencia de argumentación jurídica, la diligencia en cuestión no nos resulta comprensible", ha añadido el fiscal.

LA DEFENSA NO VE INDICIOS DE MALVERSACIÓN

Por su parte, la defensa de Álvarez ha incidido en que no hay indicios de malversación en lo relativo a su contratación como asesora de Begoña Gómez en Moncloa. "No existen indicios de irregularidad ninguna en el nombramiento de mi patrocinada. Su nombramiento se ajustó a la más estricta legalidad, y sus emolumentos son los propios de sus funciones", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que se trata de "un nombramiento de personal eventual, esto es, de libre designación o 'de confianza', que desempeña tareas de 'colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención a la esposa del Presidente del Gobierno'".

Sobre este extremo, el abogado José María de Pablo ha insistido en que "no es muy difícil de entender que la esposa de un Presidente del Gobierno, aunque no tenga la condición de autoridad, precisa de una asistencia específica, especialmente por motivos de agenda, protocolo y seguridad".

A su vez, ha defendido que hablar de "malversación" por el hecho de que Álvarez, además de las labores propias de su cargo, haya podido remitir (dicho sea a los meros efectos especulativos) en alguna ocasión contada, como favor personal, algún correo relacionado con la actividad profesional de la esposa del Presidente, es penalmente intrascendente".

La defensa también se ha pronunciado sobre la citación del ministro. "Aparte de la excursión a su despacho, ¿qué va a aportar la declaración de Bolaños sobre el nombramiento de mi patrocinada que no conste ya en el informe de Presidencia del Gobierno al que nos hemos referido?", ha remarcado.

Con todo, ha reiterado que "no existe ningún indicio serio de delito de malversación en el nombramiento" de Álvarez que justifique la nueva línea de investigación emprendida por el juez Peinado.

Además, ha indicado que, en caso de investigarse dicha malversación, lo pertinente no es que se indague en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, sino que debería enviarse al Decanato para que se reparta al juzgado al que por turno corresponda.

En esta línea, la defensa ha subrayado que "la posibilidad de abrir piezas separadas no puede utilizarse como estrategia para eludir las normas sobre conexidad y retener así investigaciones mediáticas con vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley".

Cabe recordar que tanto la Fiscalía como la propia defensa de Álvarez recurrieron también la decisión del juez de imputarle en esta causa tras tomarle declaración como testigo.