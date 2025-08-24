La Fiscalía de Corea del Sur pide una orden de arresto contra el ex primer ministro y expresidente Han Duck Soo

Archivo - May 1, 2025, Seoul, South Korea: A Man look at a 24-hour Yonhap news TV broadcast at Seoul Railway Station showing a news broadcast with shows acting South Korean President and Prime Minister Han Duck-soo delivers an address to the public at the - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

El equipo especial de fiscales ha pedido una orden de arresto contra el ex primer ministro surcoreano y expresidente en funciones del país, Han Duck Soo, por su implicación en la fallida ley marcial declarada a finales del año pasado por el ex presidente Yoon Suk Yeol que arrastró al país a la mayor crisis política de su historia reciente.

El fiscal especial Cho Eun Suk presentó la solicitud tras considerar que el ex primer ministro facilitó los esfuerzos de Yoon por imponer el decreto de la ley marcial el 3 de diciembre del año pasado, informa la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.

La Fiscalía ha acusado formalmente al ex primer ministro de "complicidad con un líder de una rebelión, perjurio, creación de documentos oficiales falsos, daño de documentos oficiales, violación de la Ley de Gestión de Registros Presidenciales y uso de documentos oficiales falsos".

Además, el equipo especial de la Fiscalía ha constatado que el ex primer ministro incumplió sus funciones básicas al entender que, incluso sin disposiciones explícitas en la Constitución, tiene el deber legítimo de controlar el abuso de poder por parte del presidente.

"El primer ministro", ha recalcado la fiscal adjunta Park Ji Young, "es la principal institución estatal que asiste en el deber de proteger la Constitución y también es el Vicepresidente del Consejo de Estado, un órgano constitucional que puede supervisar y controlar de antemano el ejercicio arbitrario del poder por parte del presidente".

