Archivo - La fiscal general mexicana Ernestina Godoy Ramos - Luis Barron / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General de la República (FGR) de México ha anunciado la apertura de 16 investigaciones por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de distintos organismos públicos electorales (OPLES), ante la sospecha de una red que habría beneficiado a empresas vinculadas con funcionarios y antiguos responsables públicos.

Las diligencias, dirigidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, tratan de determinar si se implementaron mecanismos para favorecer a determinados compañías en contrataciones realizadas entre 2014 y 2026. A este fin, los investigadores han recabado documentación contractual u contable, tanto física como digital, durante una inspección en las instalaciones del INE.

Paralelamente, el Centro Federal de Inteligencia Criminal ha analizado información de personas y sociedades, testimonios, expedientes y grabaciones difundidas en fuentes abiertas. Además, varios antiguos servidores públicos han sido citados a declarar, mientras que la Fiscalía ha recibido documentación sobre posibles empleados que habrían cobrado salarios sin realizar las funciones para las que fueron contratados.

Por su parte, Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada mantiene otra investigación por posibles delitos relacionados con operaciones ilícitas, cuestiones fiscales y corrupción en la obtención de contratos electorales.

Esta línea afecta potencialmente a más de 50 personas físicas y jurídicas, entre ellas empresas y antiguos funcionarios de diferentes niveles, y busca esclarecer los vínculo entre responsables del INE y una red de proveedores de servicios para organismos electorales de distintas entidades.

Las pesquisas incluyen el examen de procedimientos de licitación y han permitido obtener autorización judicial para registrar cuatro inmuebles en Ciudad de México: dos en Hipódromo Condesa, uno en Jardines del Pedregal y otro en Polanco. En uno de ellos fueron encontrados dos objetos que aparentemente eran urnas y mamparas electorales, además de copias de contratos, recibos y documentación sobre personas presuntamente relacionadas con los hechos. Tanto los inmuebles como los indicios han quedado asegurados para su análisis.

La FGR ha recibido también información de las secretarías de Relaciones Exteriores y Economía, del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con la que pretende reforzar las indagaciones e identificar a los posibles beneficiarios y el destino de los recursos públicos.

La Fiscalía ha subrayado que investigar estos hechos "no significa prejuzgar responsabilidades ni cuestionar la legitimidad de una institución" y ha reiterado su respeto a la autonomía constitucional del INE. Asimismo, ha garantizado que las actuaciones se desarrollarán conforme a la ley, respetando la presunción de inocencia, el debido proceso y los Derechos Humanos.

El Ministerio Público Federal decidirá, a partir de las pruebas recabadas, si solicita nuevas medidas judiciales. La instrucción ha asegurado que informará de los avances cuando así lo permita el procedimiento y ha concluido con el compromiso de que "donde haya impunidad habrá investigación" y "donde haya crimen, habrá consecuencias".