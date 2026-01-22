FITUR 2026: El Perú comienza su participación anunciando la segunda edición del Perú Mucho Gusto Madrid

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

En el marco del inicio de FITUR 2026, se anunció la realización de la segunda edición de Perú Mucho Gusto Madrid. Tras el éxito obtenido en 2025, nuestra emblemática feria gastronómica busca convertir una vez más a la capital española en un epicentro del sabor y de la cultura peruana en Europa, indicó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ).

El anuncio fue realizado por la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, durante la inauguración del stand del Perú. En su discurso, la ministra destacó la importancia de Perú Mucho Gusto Madrid como una plataforma para promover la diversidad culinaria del país, la cual ha posicionado al Perú como uno de los destinos gastronómicos más relevantes del planeta.

Este evento refuerza la estrategia de PROMPERÚ de posicionar al país no solo como un destino de aventura, naturaleza y cultura, sino también como un referente global en gastronomía. El turismo gastronómico, que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, representa una de las apuestas más fuertes de nuestro país. Se espera que Perú Mucho Gusto Madrid atraiga a nuevos viajeros interesados en explorar la extraordinaria oferta culinaria peruana.

Además de este importante anuncio, la participación del Perú en FITUR abarca una agenda variada que incluye reuniones con operadores turísticos internacionales y la promoción de destinos emblemáticos como la Ruta Moche, Áncash y la Amazonía peruana. Con esta amplia oferta, el Perú busca consolidarse como uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo, apostando por una propuesta integral que combina aventura, cultura, gastronomía y naturaleza, todo ello enmarcado en experiencias únicas para los visitantes.

Una de las novedades de este año es la creación en vivo de un mural inspirado en la biodiversidad de la Amazonía peruana, durante los cinco días de feria. Asimismo, durante el fin de semana, los más pequeños podrán participar en clases de pintura en las que conocerán más sobre los Toritos de Pucará y las aves emblemáticas del Perú.

ACCIONES ESTRATÉGICAS CON AEROLÍNEAS

El primer día de actividades en FITUR 2026 destacó también por el desarrollo de dos importantes encuentros con aerolíneas internacionales. La primera de ellas fue con Iberia, con la cual se anunció la suscripción de una alianza estratégica que tiene como objetivo promover el destino Perú en España, a través de una campaña de publicidad conjunta, en base a una oferta diversificada de pasajes aéreos con precios promocionales.

Por otro lado, junto a LEVEL, se realizó el lanzamiento de la nueva ruta aérea Barcelona-Lima. Durante la actividad se brindó información exclusiva sobre el nuevo vuelo directo y el impacto que tendrá en cuanto a conectividad en la región. Ambas acciones buscan incrementar el flujo turístico hacia el Perú y fortalecer la imagen de nuestro país en el exterior.

FITUR 2026 se presenta como una oportunidad clave para seguir posicionando al Perú como un destino imprescindible para los viajeros de todo el mundo. La presencia en eventos como FITUR refleja el compromiso del MINCETUR, a través de PROMPERÚ, con la promoción del turismo receptivo, clave para la economía peruana. Este turismo beneficia tanto a la industria turística como a las comunidades locales, fomentando un desarrollo más equitativo y sostenible en el Perú.