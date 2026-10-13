Flávio Bolsonaro cambia de opinión y anuncia ahora su respaldo a la reducción de la jornada laboral en Brasil

El candidato Flávio Bolsonaro con un retrato de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en un acto de campaña para la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. - Mariana Greif / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial y senador Flávio Bolsonaro ha anunciado este martes su respaldo a la propuesta constitucional para reducir la jornada laboral cuya primera votación tendrá lugar este miércoles en el Senado de Brasil, tras haber defendido antes dejar en manos de empleados y empleadores la negociación de los contratos.

Bolsonaro ha dicho que tras haber estado viajando por todo el país, "la mayoría de los trabajadores brasileños quieren el fin del 6x1, como se conoce en Brasil a la iniciativa presentada por la izquierda que establece un máximo de 40 horas semanales y dotar de dos días de descanso sin que suponga una merma en el salario.

"Entonces voy a votar a favor de acabar con el 6x1, pues siempre defendemos por algo aún mejor", ha anunciado el vencedor de la primera vuelta de estas elecciones, quien ha concedido que "los trabajadores tengan derecho a descansos más largos".

Bolsonaro ha argumentado que su defensa de la libre negociación entre empleador y empleado buscaba que este último tuviera la "libertad" de organizar su horario laboral y ha cuestionado que la enmienda no contemple casos específicos como el teletrabajo o la crianza de los hijos, si bien la legislación brasileña sí lo hace.

"¿Qué pasa con las personas que trabajan desde casa? Eso no está definido en la propuesta de enmienda. ¿Qué pasa con las madres que no tienen con quién dejar a sus hijos, que solo pueden trabajar, por ejemplo, cuatro horas al día, solo por la mañana o solo por la tarde? Su horario laboral seguirá siendo rígido", ha apuntado.

Flávio ha dado estas declaraciones tras visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra, por motivos de salud, cumpliendo en arresto domiciliario su condena de más 27 años de prisión por liderar una trama golpista para revertir su derrota en las elecciones de octubre de 2022.

Se trata de la primera vez que Flávio visita a su padre tras cumplir los 90 días de suspensión que impuso el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes por infringir las medidas cautelares a raíz de la publicación de una carta del expresidente en apoyo a su candidatura.

LA ESCALA 6x1

La reducción de la jornada laboral ha irrumpido como otro acicate más en esta campaña para la segunda vuelta que se celebra el 25 de octubre con su inminente primera votación en el Senado, después de que ya contara con el aval de la Cámara de Diputados por 472 votos a favor por 22 en contra, en mayo de este año.

La semana pasada, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva retó a Bolsonaro a dar conocer el sentido de su voto, así como el de su grupo parlamentario, el Partido Liberal. "Ha llegado la hora de conocer quién es quién en este país", dijo el líder brasileño, que confiaba así en exponer las reticencias que ha venido mostrando la oposición conservadora para dilatar los plazos y presentar modificaciones.

Si el Senado aprueba el texto sin modificaciones importantes, será promulgado por el Congreso y entrará en vigor. En caso de cambios estructurales, el proyecto deberá retornar a la Cámara de Diputados para una nueva revisión.