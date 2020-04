El fondo soberano de Noruega pierde 104.027 millones hasta marzo por la volatilidad de los mercados

OSLO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega registró una rentabilidad negativa del 14,6% en el primer trimestre del año como resultado de las caídas generalizadas que han experimentado las Bolsas de todo el mundo en las últimas semanas, según ha informado la entidad este jueves en un comunicado.

De esta forma, desde el comienzo del año el valor del fondo se ha reducido en 1,171 billones de coronas noruegas (104.027 millones de euros). En el conjunto de 2019, registró una rentabilidad récord del 19,95%, equivalente a una ganancia de 1,692 billones de coronas noruegas (150.559 millones de euros).

"Hemos observado una caída significativa en los mercados de valores globales en el primer trimestre, con fluctuaciones considerables entre un día y otro. La situación del mercado es muy desafiante, pero el fondo tiene un horizonte a largo plazo", ha explicado el consejero delegado de Norges Bank Investment Management, entidad dependiente del Banco de Noruega que gestiona el fondo, Yngve Slyngstad.

El fondo soberano ha explicado que los mercados de valores observaron una "caída acusada" en el primer trimestre, pero que repuntó discretamente en los últimos días de marzo. La entidad informó que, a 25 de marzo, había registrado una rentabilidad negativa del 16,17%, lo que equivalía una caída en el valor del fondo de 1,33 billones de dólares (118.346 millones de euros).

Por tipos de activos, las acciones, que representan el 70,8% de la cartera del fondo, experimentaron una depreciación del 21,1%, mientras que las posiciones de renta fija, el 26,5% del total, lograron un retorno del 1,3%. El fondo no ha ofrecido datos de sus inversiones inmobiliarias, el 2,7% del total, ya que no cotizan en Bolsa y no tendrán los datos disponibles hasta el 23 de abril.

Pese a estos datos, el fondo ha explicado que la corona noruega se ha depreciado frente a las principales divisas del mundo, lo que ha contribuido a incrementar el valor del fondo en 1,147 billones de coronas (102.062 millones de euros), por lo que el valor de mercado del fondo cuantificado en divisa local "no ha cambiado mucho" con respecto al final del año pasado.

A 31 de marzo, el valor del fondo era de 9,998 billones de coronas (889.159 millones de euros), frente a los 10,088 billones de coronas (897.163 millones de euros) registrados a 31 de diciembre.