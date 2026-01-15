Formato Educativo y la Embajada del Perú en España impulsan un programa exclusivo de descuentos para ciudadanos peruanos residentes en España. - Cedida

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Formato Educativo y La Embajada del Perú en España han puesto en marcha un programa exclusivo de 200 descuentos parciales para facilitar el acceso de ciudadanos peruanos residentes en España a maestrías internacionales, en modalidad online y con opción de pasantía presencial en Madrid.

El acuerdo ha sido impulsado por el Embajador del Perú en España, Luis Ibérico Núñez, junto al Primer Secretario de la Embajada, Giancarlo Mori Campos, y desarrollado en colaboración con Hugo Domínguez, Director General de Formato Educativo, y Carlos Benedito Ramos, Director de Relaciones Internacionales y Expansión Internacional.

Gracias a esta iniciativa, los beneficiarios podrán acceder a programas cuyo precio oficial es de 3.850 € con un descuento de hasta el 77 %, lo que permite cursar el máster en modalidad virtual por 900 €. Asimismo, los estudiantes que opten por complementar su formación con una pasantía internacional de 8 días en Madrid podrán hacerlo por un coste total de 1.900 €, equivalente a una beca del 51 %, incluyendo alojamiento y manutención durante la estancia. Los programas cuentan además con facilidades de financiación de hasta 12 meses, sin comisiones, intereses ni avales, con el objetivo de favorecer el acceso a la formación de profesionales en activo.

Las maestrías se imparten en formato 100 % online y asíncrono, con una dedicación media de unas dos horas diarias, lo que permite compatibilizar los estudios con la actividad profesional. Las convocatorias académicas estarán disponibles en marzo, julio y diciembre de 2026.

TRIPLE TITULACIÓN Y RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Los participantes que completen el programa obtendrán tres reconocimientos académicos:

- Formato Educativo – Escuela de Negocios

- Universidad de Vitoria-Gasteiz

- Harvard Business Impact

Las áreas formativas abarcan administración, gerencia, marketing, comercio exterior, energía, ventas, inteligencia artificial y otros campos estratégicos.

REQUISITOS DE ACCESO

Podrán optar a estos descuentos, en este enlace, los candidatos que cumplan los siguientes requisitos:

- Contar con titulación superior o acreditar experiencia profesional relevante que avale un nivel adecuado de responsabilidad y conocimiento aplicado.

- Ser ciudadano peruano.

- Residir en España.

Con este acuerdo, la Embajada del Perú en España y Formato Educativo refuerzan su apuesta por la formación de excelencia, la internacionalización del talento peruano y el desarrollo profesional en un contexto global.