I Foro de MIPYMES y Mujeres Empresarias Peruanas con Embajada de Perú, CEOE, AMEIB y MISUR

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MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Embajada del Perú en España, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales – CEOE, la Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas – AMEIB y MISUR Perú – Mujeres Industriales y Empresarias del Perú celebrarán el próximo viernes 3 de julio, a las 12:00 horas, el I Foro de MIPYMES y Mujeres Peruanas Empresarias en España, en la sede de CEOE, en Madrid.

El encuentro tiene como objetivo generar un espacio de diálogo empresarial orientado a promover la inversión, la internacionalización, la innovación y el liderazgo femenino peruano en España, así como fortalecer los vínculos económicos y empresariales entre el Perú y España.

La jornada reunirá a representantes institucionales, organizaciones empresariales, empresarias peruanas, profesionales especializadas y actores del ecosistema económico iberoamericano, con el propósito de intercambiar experiencias, identificar oportunidades de cooperación y poner en valor el aporte de las mujeres empresarias peruanas al desarrollo productivo, social y económico.

El foro contará con paneles dedicados a temas como innovación, internacionalización, alianzas bilaterales, inversión, liderazgo femenino, talento especializado y casos de éxito. Asimismo, incluirá un espacio de networking empresarial orientado a facilitar el contacto entre empresas, instituciones, potenciales socios e inversores.

Esta primera edición busca consolidarse como una plataforma de encuentro para visibilizar el talento, la capacidad emprendedora y el liderazgo de las mujeres peruanas empresarias en España, así como para impulsar nuevas oportunidades de colaboración en el ámbito iberoamericano.

Datos del evento

Fecha: Viernes, 3 de julio de 2026

Hora: 12:00 h

Lugar: Sede de CEOE, Madrid (Diego de León, 50).

Inscripción a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewo_D8bgF9ZkZeveHfRlNmztqUNSe8bSwzuZM1iMt0SHWUdA/viewform