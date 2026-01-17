Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de la cifra del Gobierno

Bandera de Venezuela - Europa Press/Contacto/Li Ying

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG Foro Penal ha elevado este viernes a 100 el número de presos políticos que han sido excarcelados en Venezuela, frente a las más de 400 las personas liberadas enumeradas la víspera por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde el anuncio realizado por el Ejecutivo venezolano a comienzos de enero.

"Luego del anuncio que se realizó el 8 de enero de 2026 por parte del presidente de la Asamblea Nacional, hasta ahora hemos verificado 100 excarcelaciones de presos políticos, contando personas que fueron excarceladas esta madrugada y la noche", ha comunicado el director de la ONG, Alfredo Romero, en un mensaje en el que ha lamentado que quedan "más de 700 personas privadas de libertad por motivos políticos" de acuerdo con la lista inicial ofrecida por el Gobierno interino del país.

En este sentido, Romero ha denunciado variaciones en dicho listado, aseverando que "otras personas que han sido incluidas", si bien su no habían reportado antes su situación "por temor".

El representante de Foro Penal ha exigido la excarcelación del resto de presos políticos y ha presentado este hecho como "una oportunidad importante" para terminar con "el sistema represivo que ha venido acosando a la población venezolana".

"El Foro Penal sigue dispuesto a colaborar en cualquier proceso sincero de reconciliación, reunificación, pacificación nacional y así seguimos trabajando para ello. Muy agradecido", ha agregado.

Estos datos contrastan con los ofrecidos a comienzos de esta semana por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien aseguró este martes que las autoridades del país latinoamericano han excarcelado ya a más de 400 personas desde diciembre de 2024, rechazando las denuncias de la oposición y de diversas ONG, que reducen notablemente la cifra de liberados desde el 8 de enero.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática, vinculada a la opositora María Corina Machado, contabiliza 130 "presos políticos" liberados en su último balance, publicado a última hora de la tarde de este viernes.