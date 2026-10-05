Un adolescente sufre la amputación de una mano por una granada policial durante las protestas en Francia

Archivo - Agentes de la Policía de Francia en una imagen de archivo. - Ana López / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un adolescente de 15 años ha sufrido este lunes la amputación de una mano por una granada lanzada por los agentes de Policía francesa en el marco de las protestas estudiantiles que están teniendo lugar en el país por los recortes y la falta de recursos destinados a la educación pública.

El prefecto del departamento de Pas de Calais, François-Xavier Lauch, ha indicado que "su vida no está en peligro y ha sido trasladado inmediatamente a Lille", donde "ha sido hospitalizado y recibe atención médica".

El incidente ha tenido lugar en las inmediaciones del instituto Behal, en la ciudad de Lens, en el citado departamento, donde "se habían reunido unos 250 estudiantes en total durante los últimos días". "Habían estado lanzando todo tipo de cosas contra los agentes", ha explicado Lauch, que ha hablado de "piedras y fuegos artificiales", entre otros.

Así, ha explicado que --según fuentes policiales-- los agentes antidisturbios habían lanzado una granada contra la multitud, la cual fue recogida por el joven con la intención de lanzarla de vuelta hacia los agentes cuando esta explotó en su mano, según informaciones recogidas por el diario 'Le Figaro'.

El ministro de Educación del país, Édouard Geffray, ha lamentado un suceso "personal y humanamente dramático" y que ha calificado de "extremadamente doloroso", si bien ha eludido continuar pronunciándose alegando desconocer "qué ha pasado ni en qué circunstancias se ha producido".

"Por eso (...) soy muy prudente, porque siempre hay circunstancias, por desgracia, que rodean a situaciones dramáticas como esta, así que, evidentemente (...) Comprenderéis que no voy a pronunciarme en cinco minutos", ha señalado en declaraciones a la prensa.

En cambio, sí se ha manifestado sobre el ministro del Interior, Laurent Núñez, quien "ejerce plenamente sus responsabilidades cada día al frente de los servicios policiales del país y no necesita lecciones de su homólogo de Educación Nacional". "Evidentemente, debatimos con mucha frecuencia sobre la situación, pero no soy yo quien define la doctrina de mantenimiento del orden", ha agregado.

Geffray, quien ha vuelto a reafirmar que los estudiantes "tienen el derecho a manifestarse", una "libertad que debe ser respetada", ha anunciado el lanzamiento de una "plataforma de diálogo", que estará disponible en línea hasta el 16 de octubre y a disposición de los estudiantes franceses para que expresar sus "dificultades y expectativas".

Actualmente, las clases se encuentran total o parcialmente suspendidas en unos 500 institutos del país, de un total de 3.700 dado que "no se cumple con las condiciones necesarias" para reanudarlas.

Los estudiantes siguen en las calles exigiendo más recursos para sus centros educativos. Así, han denunciado la falta de salubridad, el hacinamiento en las clases, numerosas ausencias por parte de profesores, especialmente en barrios desfavorecidos, y desigualdades a la hora de acceder a la universidad.

El Gobierno sitúa en cerca de los 5.000 los detenidos desde el inicio de las protestas, de los cuales aproximadamente el 85% son menores de edad. En total, 24 institutos han sufrido actos de vandalismo o incendios y unos 78 trabajadores del sector han resultado heridos.