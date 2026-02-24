Archivo - November 2, 2025, Saint Ouen, Paris, France: The Louvre Museum in Paris is open to the public, but the Apollo Gallery remains closed after several French crown jewels were stolen in early October in Paris, France. - Europa Press/Contacto/Sadak Souici - Archivo

La presidenta y directora del Museo del Louvre de París, Laurence des Cars, ha dimitido este martes del puesto cuatro meses después de la polemica generada por el robo de unas joyas de la era napoleónica en las instalaciones del museo, una renuncia que ha aceptado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, según ha informado el Palacio del Elíseo.

Des Cars ha presentado su dimisión en una carta a Macron, quien ha aceptado el paso y "elogiado el acto de responsabilidad" de la ya ex directora. La dimisión se enmarca en "un momento en el que el museo más grande del mundo necesita tranquilidad y un nuevo impulso para llevar a cabo importantes proyectos de seguridad y modernización", ha indicado un comunicado del Elíseo.

El presidente ha reivindicado igualmente la importancia del proyecto Nuevo Renacimiento, anunciado por el propio Macron en 2025 y que prevé una ambiciosa remodelación de las instalaciones del Louvre en 2031 para incluir, entre otras novedads, una sala específica para la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci que tendrá un "coste adicional".

El mandatario galo ha agradecido a Des Cars su labor y su compromiso durante los últimos años, destacando que siempre se ha basado en "su indiscutible experiencia científica". Macron ha anunciado que le confiará una misión en el marco de la presidencia francesa del G7 sobre la cooperación entre los grandes museos de los países del bloque.

POLÉMICA TRAS EL ROBO A PLENA LUZ DEL DÍA

Des Cars se encontraba en el centro de la polémica tras el importante robo de joyas a plena luz del día en la pinacoteca de la capital parisina, un incidente tras el cual presentó su dimisión que en ese momento fue rechazada por el Gobierno francés. Su situación pasó a formar parte del debate político, toda vez que la ministra de Cultura, Rachida Dati, se negó a aceptar el paso en octubre, cuando a su vez preparaba su campaña para la Alcaldía de París.

Tras el robo, en el que se extrajeron ocho piezas de joyería que, según las estimaciones del museo, están valoradas en 88 millones de euros, De Cars admitió su "conmoción" e "inmenso dolor" por el incidente y señaló el "terrible fracaso" que suponía para su gestión al frente del Louvre, insistiendo en que asumía su parte de responsabilidad.

Aparte de esta crisis, la directora del Louvre se encontraba en una situación "explosiva" los últimos meses por continuos encontronazos con los sindicatos, según recoge el diario 'Le Monde', quien subraya que De Cars era señalada por su "hiperpresidencia cerrada en torno a un gabinete reducido, con un modo de gobernanza considerado clánico y opaco". "Ya no soportamos esta forma de decidir permanentemente sin escuchar", ha indicado al citado diario Valérie Baud, representante del sindicato CFDT en el Louvre.

También fue criticada por no renovar a Sophie Jugie, directora del departamento de esculturas que llevaba doce años en el puesto y era ampliamente respetada en el museo.