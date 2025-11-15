Francia.- AMP.- Evacuada por motivos de seguridad la sede de la cadena francesa BFM TV

Archivo - Agentes de la Policía se preparan para las movilizaciones, a 18 de septiembre de 2025, en París (Francia). Varios sindicatos franceses han convocado para este jueves, 18 de septiembre, una nueva jornada de huelga general que, según las prevision - Ana López / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede de la cadena francesa BFM TV en París ha sido evacuada por motivos de seguridad que han obligado a la suspensión de sus emisiones mientras la Policía investigaba lo ocurrido.

"Nuestras oficinas han sido evacuadas tras una alerta de seguridad", ha anunciado el propio medio en su cuenta de X, antes de confirmar que su programación se ha visto "temporalmente interrumpida en todos los canales". "Nuestros equipos están trabajando para reanudar la programación lo antes posible", ha añadido la compañía.

La evacuación fue ordenada tras la recepción de un mensaje amenazante por parte de la policía parisina a las 14.27 horas. En él, un individuo anónimo aseguraba haber colocado artefactos explosivos y amenazaba con volar el edificio a las 15.20 en represalia por la "propaganda" del canal.

La amenaza fue considerada como suficientemente creíble, por lo que se acordonó la zona y se activó el plan de emergencia antiterrorista Vigipirate. Artificieros y expertos se desplazaron al lugar con cinco equipos caninos con perros entrenados para detectar explosivos que registraron el edificio planta por planta. La alerta se levantó a las 17.35 y los empleados pudieron regresar al edificio y reanudar la emisión.

"Este tipo de alertas, que en la mayoría de los casos resultan ser falsas, realizadas mediante llamadas maliciosas o declaraciones en línea dirigidas a establecimientos culturales, educativos o de servicio público como estaciones de tren o aeropuertos, son tomadas muy en serio por los servicios de la Prefectura de Policía. Se aclaran las dudas y se abren investigaciones sistemáticas para identificar a los autores", ha indicado la Prefectura de Policía a BFM TV.

Una amenaza falsa de bomba, ya sea cometida por un adulto o un menor, se castiga con dos años de prisión y una multa de 30.000 euros según la legislación francesa vigente.