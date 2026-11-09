La Fiscalía francesa acusa a Irán del ataque informático contra frigoríficos de supermercados franceses

January 26, 2021, Reuil Malmaison, France, France: Reuil Malmaison, France January 26, 2021 - French agrifood giant Danone new head office. The A”Convergence buildingA• has 25,090 m2 of offices spread over seven floors. The building complex has been signe - Vincent Isore / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de París ha anunciado la apertura de una investigación contra el líder del grupo iraní Shahid Kaveh, dependiente de la Guardia Revolucionaria, por el ataque informático de principios de octubre que desconectó varios frigoríficos de supermercados franceses y provocó que se estropearan toneladas de alimentos.

"Tras las investigaciones llevadas a cabo (...) la sección de delitos informáticos de la Fiscalía de París abre hoy una investigación judicial por cargos de ataques fraudulentos a un sistema automatizado de procesamiento de datos por parte de un grupo organizado y daños causados por medios peligrosos para las personas por parte de un grupo organizado", ha explicado la fiscal de París, Laure Beccuau, en un comunicado.

"Estos dos delitos se ven agravados por la circunstancia de haber sido cometidos con el objetivo de servir a una potencia extranjera, en este caso Irán, además de la participación en una asociación delictiva con miras a la preparación de un delito", prosigue.

La Fiscalía de París apunta principalmente al líder del grupo iraní Shahid Kavé, una unidad dependiente del Mando de Seguridad Informática de la Guardia Revolucionaria iraní. Sus dos lugartenientes y "cualquier otra persona que pueda ser identificada" también están siendo investigados.

Las conclusiones se basan en varias semanas de investigación de la Oficina contra los Delitos Informáticos y la Dirección de Seguridad Interna francesa, con el apoyo de servicios estatales especializados. Así se logró llegar a un "'modus operandi' característico del grupo iraní" con utilización del idioma persa y direcciones IP que apuntan a terminales ubicadas en Irán.

La investigación aún no ha concluido, sobre todo porque varios países europeos se vieron afectados por un ataque informático similar el pasado 2 de noviembre.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, también ha atribuido a Teherán la "responsabilidad de este ataque", durante una rueda de prensa al margen de la cumbre del G7 que ha dado inicio este lunes en París.

"Se trata de un ataque de una magnitud y una agresividad sin precedentes", ha alertado el jefe de la diplomacia francesa, antes de advertir de sanciones contra Irán "a escala europea", si bien desde el Ejecutivo de Emmanuel Macron ya han convocado durante la jornada al embajador iraní en el país para protestar por ello.