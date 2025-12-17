La Fiscalía solicita un nuevo juicio contra Sarkozy por la presunta trama de manipulación de testigos

Archivo - October 21, 2025, Paris, France, France: Rassemblement en soutien a Nicolas Sarkozy prÃs de son domicile dans le 16eme arrondissement de Paris ce mardi 21 octobre 2025 avant sa mise en dÃtention a la prison de la Sante - Nicolas Sarkozy et Carl - Europa Press/Contacto/Michtof - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Francia ha solicitado la apertura de un nuevo juicio contra el expresidente Nicolas Sarkozy por presunta manipulación de testigos en relación con el caso que lo llevó a la cárcel el pasado mes de octubre y que está relacionado con los fondos recibidos durante su campaña electoral de manos del régimen libio de Muamar Gadafi.

La entidad ha pedido que el exmandatario sea juzgado por los cargos de "conspiración para cometer fraude en asociación criminal", así como por la supuesta "recepción de bienes robados", según un comunicado facilitado a Europa Press por la Fiscalía francesa.

Asimismo, ha pedido la apertura de un juicio contra la esposa de Sarkozy, Carla Bruni, por presunta conspiración para cometer fraude en asociación criminal, si bien ha solicitado el sobreseimiento parcial de un segundo caso en su contra.

La Fiscalía ha extendido esta solicitud a otras nueve personas presuntamente implicadas y que, según los investigadores, estuvieron involucradas en una operación para que el difunto empresario Ziad Takieddine se retractase, como finalmente pasó, de unas declaraciones en las que se identificaba en un inicio como intermediario de la entrega de 5 millones de euros del régimen de Gadafi a la campaña de Sarkozy en 2007.

A cambio de una suma de 600.000 euros, buscaban que el empresario se desdijera en los medios de comunicación y después a través de un notario ante la Justicia, según recoge el texto.

"Se ha solicitado que las personas aquí señaladas permanezcan bajo supervisión judicial hasta su juicio. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, corresponde a las partes que lo deseen presentar observaciones y a los jueces de instrucción cerrar la instrucción judicial", recoge el documento de la Fiscalía.

El expresidente francés, que ha negado sistemáticamente haber cometido delito alguno, fue condenado el pasado mes de octubre a cinco años de cárcel por el caso de la financiación libia, si bien fue puesto en libertad tras pasar tan solo 20 días en la prisión parisina de La Santé.