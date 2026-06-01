Francia.- AMP.- Francia anuncia la incautación en el Atlántico de un buque "bajo sanciones" que zarpó de Rusia

May 28, 2026, Paris, Ile-De-France (Region, France: The President of the Republic, Emmanuel Macron, and his wife Brigitte Macron welcomed the President of the Republic of Indonesia, Mr Prabowo Subianto, and his son Didit Hediprasetyo to the Élysée Palace - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que la Armada francesa incautó el domingo en aguas del océano Atlántico un petrolero "bajo sanciones internacionales" y que zarpó de Rusia, antes de tildar de "inaceptable" que estas embarcaciones intenten esquivar las sanciones para "financiar" la invasión rusa de Ucrania.

"La Armada francesa incautó ayer por la mañana otro petrolero sujeto a sanciones internacionales, el 'Tagor', que había zarpado de Rusia. Nuestra determinación es inquebrantable y absoluta", ha dicho el inquilino del Elíseo en un mensaje publicado a través de redes sociales.

Así, ha subrayado que la operación fue llevada a cabo "en alta mar" y "con apoyo de numerosos socios, entre ellos Reino Unido, en estricto respeto al Derecho del Mar", antes de recalcar que "es inaceptable que los buques eludan las sanciones internacionales, violen el derecho marítimo y financien la guerra que Rusia lleva librando contra Ucrania desde hace más de cuatro años".

"Estos buques, que no respetan las normas más básicas de navegación marítima, constituyen además una amenaza para el medio ambiente y para la seguridad de todos", ha zanjado Macron, en la misma línea en la que se ha expresado el jefe del Estado Mayor del Ejército francés, Fabien Mandon, quien ha señalado que la incautación tuvo lugar tras una operación de "verificación de bandera".

Mandon ha señalado que "se confirmó que la bandera que ondeaba el buque cisterna 'Tagor' era irregular", antes de hacer hincapié en que esta incautación, "la cuarta desde septiembre de 2025", demuestra que las fuerzas francesas mantienen "una vigilancia constante contra quienes intentan eludir el Derecho Internacional", sin que las autoridades de Rusia se hayan pronunciado por ahora sobre la incautación.