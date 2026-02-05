Francia.- AMP.- Francia incauta más de cuatro toneladas de coca en dos operaciones en el Caribe y la Polinesia francesa

Archivo - October 14, 2025, Paris, France, France: Weekly cabinet meeting at the Elysee palace - French Minister for the Armed Forces and Veterans Catherine Vautrin POLITIQUE, CONSEIL DES MINISTRES - Europa Press/Contacto/Alexis Sciard - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Francia han anunciado este jueves la interceptación de más de cuatro toneladas de cocaína en dos operaciones llevadas a cabo en el mar Caribe y en las Antillas, al tiempo que han resaltado que los fardos incautados en el primero de los casos han sido entregados a las autoridades de Barbados.

La ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin, ha detallado a través de un mensaje publicado en sus redes sociales que "en la zona marítima de las Antillas, un buque de la Marina Nacional interceptó en aguas internacionales una embarcación barbadense que transportaba fardos sospechosos".

Así, ha recalcado que "a petición de las autoridades barbadenses, el buque les fue entregado". "Se incautaron 676,6 kilogramos de cocaína. Felicito el compromiso ejemplar de nuestros marineros, junto con nuestros socios", ha apuntado. Francia, que cuenta con territorios de ultramar en la región, ha abogado durante los últimos meses por una política más firme en la lucha contra las drogas.

Tras ello, el Ejército francés ha desvelado que también se ha llevado a cabo una "importante incautación de cocaína en alta mar" en la Polinesia francesa tras la "interceptación de un navío sospechoso" que portaba 4,24 toneladas de cocaína.

"Un nuevo ejemplo del compromiso del Ejército de Francia, junto a los servicios del Estado y nuestros socios, contra el tráfico internacional de estupefacientes y sus efectos sobre las poblaciones", ha dicho al desvelar la operación, aplaudida por la propia Vautrin, quien ha detallado que la incautación tuvo lugar el 2 de febrero.

En este sentido, la titular de Defensa de Francia ha apelado a la "vigilancia y profesionalidad para interrumpir el tráfico globalizado" de drogas. "Junto con otros servicios del Estado, las Fuerzas Armadas actúan tanto cerca como lejos para la defensa de Francia y del pueblo francés", ha apostillado.