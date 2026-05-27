Francia.-AMP.- Francia y Noruega firman acuerdo de defensa que incluye la adhesión de Oslo al plan de disuasión nuclear

Archivo - January 6, 2026, Paris, France, France: French President Emmanuel Macron welcomes Prime Minister of Norway Jonas Gahr Store at the Presidential Elysee Palace on January 06, 2026 in Paris, France. Leaders from around 30 countries are gathering in - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Francia y Noruega han firmado este miércoles un nuevo acuerdo de defensa que incluye la adhesión de Oslo al plan de disuasión nuclear avanzada propuesto por París a sus aliados europeos como parte de una visita oficial del primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, a la capital francesa.

"Noruega, un socio geográfico y estratégico clave con quien ya manteníamos una importante cooperación para garantizar la protección del territorio aliado frente a amenazas externas, representará un valor añadido significativo para esta disuasión avanzada", ha expresado el mandatario francés, Emmanuel Macron, en una rueda de prensa conjunta con Store.

Macron ha resaltado que el acuerdo es un "hito muy importante" para la relación bilateral y supondrá "el motor de una cooperación muy ambiciosa". "Este fortalecimiento histórico de nuestra cooperación de defensa apuntalará nuestras ambiciones de defensa europea", ha reiterado.

Por su parte, Store ha afirmado que con el acuerdo firmado este miércoles se ha "alcanzado un nivel de cooperación entre Noruega y Francia sin precedentes", alegando que Oslo y París viven una "verdadera integración en varios ámbitos, en la seguridad, la supervivencia de (sus) pueblos, de (sus) valores".

El jefe del Ejecutivo noruego, que ha descrito el acuerdo como "integral y moderno", ha subrayado que "contribuye realmente a aumentar la seguridad" de los dos países. Este, ha agregado "afianza nuestra cooperación mediante estructuras concretas, planes operativos, ejercicios y disposiciones preestablecidas que nos permitirán actuar con rapidez y con la mayor coordinación posible".

El acuerdo en defensa contempla una cooperación más estrecha en seguridad marítima, guerra híbrida, ciberseguridad, así como cooperación en materia espacial e incluye también un compromiso de defensa mutua en caso de ser necesario.

El jefe del Elíseo presentó en marzo durante un discurso desde Île Longue en Brest su estrategia de disuasión nuclear avanzada, que en la práctica permitiría a los países europeos beneficiarse de la protección otorgada por el arsenal nuclear francés.

Ya entonces, afirmó que hasta ocho países europeos habían considerado la oferta --entre ellos Alemania, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca-- si bien Noruega se ha convertido en el primero en adherirse oficialmente al plan.