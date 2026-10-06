Francia realiza un ensayo de un nuevo misil balístico intercontinental sin ojiva nuclear

September 30, 2026, Madrid, Spain: President of the French Republic Emmanuel Macron meets with Spanish Prime Minister Pedro Sánchez (not in view) during a joint press conference at the Moncloa Palace in Madrid. - Atilano Garcia / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Francia han llevado a cabo este martes el primer lanzamiento de prueba de un nuevo misil balístico intercontinental tipo M51 desde un submarino nuclear situado frente a las costas del departamento francés de Finisterre (noroeste), un ensayo que ha sido presenciado por el presidente francés, Emmanuel Macron.

El Ministerio de Defensa francés ha especificado en un comunicado que el lanzamiento del misil, que ha impactado en el norte del océano Atlántico, ha sido efectuado por el submarino 'Le Vigilant' y ha recalcado que el ensayo "demuestra la excelencia de la alta tecnología (...) puesta en marcha en el marco de la disuasión".

"El misil fue seguido durante su fase de vuelo por los medios de la Dirección General de Armamento-Ensayo de Misiles", ha especificado, antes de aclarar que el proyectil "no portaba carga nuclear" y defender que en ensayo ha sido efectuado "con un estricto respeto a los compromisos internacionales de Francia".

Macron, que ha estado presente en el ensayo abordo de una fragata multimisión 'Auvergne' de la Armada francesa, ha ensalzado que "muy pocas naciones poseen tal capacidad técnica". "Felicito a todos los artífices de este éxito excepcional", ha manifestado en un mensaje publicado a través de redes sociales.

"Este éxito técnico es una nueva demostración de la credibilidad de nuestra disuasión, cuya continuidad está garantizada. Para ser libre, hay que ser temido; para ser temido, hay que ser poderoso", ha destacado el inquilino del Elíseo, quien ha recordado que en 2017 aprobó "la renovación de medios para las próximas décadas" de cara a "proteger a los franceses frente a las amenazas".

"En diez años, el presupuesto de nuestras Fuerzas Armadas se habrá duplicado. Nuestros futuros submarinos estratégicos se encuentran actualmente en fase de construcción", ha enumerado, antes de especificar que "este año se ha puesto en marcha el programa de misiles estratégicos hipersónicos y maniobrables, que equiparán el componente de disuasión aéreo".

En esta línea, el presidente francés ha hecho hincapié en que la "disuasión nuclear" es algo que "protege y seguirá protegiendo" al país europeo. "Viva la República y viva Francia", ha apostillado tras el lanzamiento del proyectil M51.3, tercera versión del misil mar-tierra M51.