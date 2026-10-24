AMP.- Francia registra 135 detenciones en una nueva jornada de protestas con 35.000 personas en las calles

Archivo - September 20, 2026, Paris, France: PARIS, FRANCE, SEPTEMBER 20, 2026: Demonstrators gather at Place de la République in Paris during a protest against a proposed law granting police and gendarmes a presumption that their use of firearms complied - Nadia Caimi / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Francia han detenido a 135 personas hasta las 13.00 horas de este sábado durante una nueva jornada de manifestaciones que han congregado a 35.000 personas en en las calles de las principales ciudades del país, sin que se hayan registrado incidentes graves hasta mediodía, según ha informado el ministro del Interior galo, Laurent Núñez.

En declaraciones a los medios franceses, Nuñez ha señalado que se han producido 136 acciones en la vía pública, frente a las 264 registradas a la misma hora del sábado anterior. Asimismo, ha explicado que "una gran parte de las detenciones está relacionada con los controles de flujos y con el descubrimiento de material destinado a ser utilizado como arma por su finalidad".

El ministro ha recordado además que el pasado 17 de octubre se habían concentrado 60.000 personas a mediodía, en una jornada marcada por episodios violentos y saqueos.

REFUERZO DE LA SEGURIDAD PARA HACER FRENTE A "GRUPOS DISPARES"

Con el recuerdo de esa jornada aún fresco, Francia ha encarado este sábado la nueva jornada de movilizaciones con un amplio dispositivo policial, restricciones a las concentraciones en varias ciudades y medidas preventivas para evitar nuevos episodios de violencia.

Desde el Ministerio del Interior informaron a primera hora de la mañana de la incautación de objetos potencialmente peligrosos, entre ellos morteros o bolas de petanca, durante los controles establecidos en los accesos y alrededores de las manifestaciones. Por su parte, las fuerzas de seguridad y las prefecturas mantienen desplegadas labores de vigilancia, inspección e inteligencia para prevenir altercados y garantizar el cumplimiento de las prohibiciones.

En este contexto, Núñez trasladó su respaldo a los agentes antes de su despliegue. "Sabemos que probablemente habrá grupos dispares que intentarán provocar incidentes", advirtió en declaraciones recogidas por la cadena BFMTV, aludiendo a posibles ataques contra comercios, instituciones y fuerzas de seguridad.

El ministro ha subrayó también la necesidad de actuar con rapidez y flexibilidad ante una jornada que ha anticipado larga, y ha reiterado que los agentes cuentas con el apoyo de sus superiores y del Ministerio. "Conozco la violencia a la que se enfrentan", señaló, defendiendo que sus intervenciones se desarrollan dentro de la legalidad y respetando el principio de proporcionalidad.

PRIMERAS TENSIONES EN LYON

La ciudad de Lyon ha sido testigo de los primeros momentos de tensión de la jornada entre manifestantes y las fuerzas del orden, que han recurrido a gases lacrimógenos para dispersar a varios grupos de personas, en un contexto marcado por las restricciones a las manifestaciones en buena parte del centro urbano después de que la ciudad sufriera el pasado sábado daños en más de 150 establecimientos y el incendio de su oficina de turismo.

En Marsella, la prefectura ha autorizado de forma excepcional una manifestación intersindical pese a la prohibición inicial de las concentraciones. Además, las restricciones nocturnas que afectan a los menores en el centro y en determinadas áreas comerciales se ha ampliado a los adultos durante las noches del sábado y el domingo.

También se han prohibido movilizaciones en ciudades como Nancy, Belfort, Rouen, Le Havre, Toulon y Limoges, cuyo ayuntamiento quedó destruido en un incendio el el fin de semana pasado. Estrasburgo, en cambio, sí celebrará una marcha sindical.

En Niza, donde están prohibidas las concentraciones, policías, gendarmes y unidades antidisturbios han reforzado su presencia en el casco urbano, con vehículos blindados y medios antidisturbios para garantizar la seguridad, proteger los comercios y hacer cumplir la prohibición.

Pese a las restricciones, varios centenares de personas se han congregado en la plaza Masséna. Los agentes han ordenado su dispersión y han obligado a los participantes a retroceder, sin que se hayan comunicado incidentes hasta el momento.

CAMBIOS Y PRECAUCIONES ADICIONALES EN PARÍS

En París, el recorrido de las movilizaciones ha experimentado cambios. La formación La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon ha anunciado que acatará el itinerario fijado por la Prefectura, después de que la Justicia rechazara su recurso. El partido ha convocado una concentración a las 14.00 horas en la Puerta de Italia y ha llamado a la población francesa a movilizarse "en apoyo de los jóvenes, contra el alto costo de la vida y contra la deriva autoritaria del Gobierno".

Asimismo, ha quedado prohibido el recorrido propuesto por colectivos estudiantiles y los 'chalecos amarillos' entre la plaza de la Bastilla y la Ópera, mientras que la manifestación sindical de la CGT (Confederación General del Trabajo), prevista entre la Bastilla y la plaza de la Nación, se enmarca en este escenario de restricciones y ajustes organizativos.

Paralelamente, los ayuntamientos han intensificado los preparativos para reducir los riesgos de nuevos destrozos. En la capital, los servicios municipales trabajan desde el jueves en la retirada de papeleras, contenedores de vidrio, bicicletas compartidas, objetos voluminosos y otros elementos que puedan utilizarse como material arrojadizo o incendiario. También se han organizado patrullas específicas y se han dado instrucciones para asegurar obras y rellenar zanjas cuando sea posible.

Del mismo modo, las autoridades locales han recomendado a los comerciantes retirar residuos, terrazas y mobiliario antes del mediodía, mientras numerosos establecimientos han reforzado sus fachadas ante el temor de nuevos actos vandálicos o saqueos. El dispositivo busca evitar que esta nueva jornada de protestas derive en una escalada de violencia como la registrada la semana anterior.

Medidas similares en ciudades como Pau, Rennes, Marsella, Orleans y Tours, donde se han desplegado dispositivos preventivos y los agentes han intervenido objetos que, según las autoridades, podían destinarse a cometer actos violentos.

Estas precauciones se suman al despliegue de 70.000 agentes anunciado la víspera por el ministro del Interior a fin de controlar las concentraciones previstas a lo largo y ancho de Francia para este fin de semana. Un anuncio que llegó acompañado de la advertencia de que las fuerzas del orden se mostrarán "inflexibles" con quienes protagonicen actos vandálicos.