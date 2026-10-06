Francia suspende temporalmente las clases para facilitar un periodo de "democracia interna"

October 6, 2026, Paris, Ile-De-France (Region, France: Student trade union organisations called for a secondary school protest on 6 October 2026 in Paris to demand more resources for secondary schools. - Julien Mattia / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 215 estudiantes y unos 85 profesores han resultado heridos desde el estallido de las protestas educativas en Francia, según el balance presentado este martes por el primer ministro del país, Sébastien Lecornu, ante la Asamblea Nacional, antes la suspensión de las clases a partir de este miércoles para facilitar así un periodo de "democracia interna" dentro de cada centro educativo.

Lecornu ha condenado en particular las lesiones entre el personal docente al tratarse de "el número más grande de heridos en el sistema educativo nacional desde hace décadas". El primer ministro galo no ha precisado exactamente las circunstancias de los heridos pero ha confirmado que la mayoría se deben a episodios violentos, si bien ha defendido la actuación policial a este respecto.

Ha lamentado así que semejante balance (al que añadió otros 715 heridos entre gendarmes y policías) ha sido consecuencia, sobre todo, de una "inaceptable trivialización de la violencia", y ha rechazado categóricamente que existan "instrucciones políticas" para dirigir una ola de "represión policial" contra los manifestantes.

"Decir 'violencia policial' sugeriría que hay instrucciones políticas de represión policial, eso es falso y es una "mentira", ha añadido el primer ministro antes de anunciar la decisión de suspender las clases por lo menos hasta el fin de semana por instrucciones del ministro de Educación, Édouard Geffray.

"A partir de mañana por la mañana los horarios lectivos quedarán completamente suspendidos para que cada equipo directivo, cada director, tenga tiempo para dedicarlo a la democracia interna en los centros de enseñanza secundaria", ha explicado.

Lecornu, por último, ha atacado a los diputados de La Francia Insumisa, el partido de izquierda que dirigen Manuel Bompard y Jean Luc Mélenchon, muy presentes en las manifestaciones para, aseguran, vigilar que la Policía no abusa de la fuerza. "La realidad es que su postura sobre la violencia es ambigua porque forma parte de su proyecto político para sumir al país en el caos de aquí a las elecciones presidenciales", ha denunciado el primer ministro.

"Mentir sobre las intenciones del gobierno no le salvará electoralmente. Sembrar el caos, como lo ha venido haciendo desde el inicio del movimiento estudiantil, es un escándalo y no les dejaremos salirse con la suya", ha añadido.

TENSIÓN EN PARÍS Y LYON

A esta hora, y según la jefatura de Policía de París, la situación en la capital francesa es de máxima alerta después de que un grupo de aproximadamente 300 personas intentara atacar al depsliegue policial en los alrededores de la Plaza de la Nación, donde los antidistubios han comenzado a arrojar latas de gases lacrimógenos.

En Lyon han vuelto a salir esta mañana a las calles entre 20.000 y 25.000 personas, según prefectura y sindicatos, en una marcha hasta la plaza de Guichard caracterizada por incidentes violentos esporádicos a primera hora de la concentración, y que se han saldado con al menos once heridos, entre ellos nueve policías y agentes antidisturbios.

Desde el estallido de las protestas el 28 de septiembre, la Policía francesa ha realizado unos 6.059 arrestos y más de 5.000 personas, en su mayoría menores, han sido detenidas, según el balance provisional del Ministerio del Interior.

Quien sí ha protestado contra la actuación policial ha sido la Comisión Nacional Consultiva de Derechos del Hombre (CNCDH) del país, que ha mostrado este martes su "máxima preocupación" ante el "uso desproporcionado de la fuerza" por parte de la Policía en el marco de las protestas estudiantiles.

En un comunicado, ha instado al Gobierno a "reforzar el diálogo con la juventud" y "garantizar el ejercicio de sus derechos". En su calidad de institución nacional de Derechos Humanos, la CNCDH ha subrayado que la gestión de las protestas estudiantiles "exige, ante todo, mesura, escucha y un respeto estricto de las libertades fundamentales".