AMP.- Francia sustituirá en 2028 su plataforma de acceso a la educación superior, germen de las protestas

October 24, 2026, Paris, France: Demonstrators march along Boulevard des Marechaux, during a nationwide day of mobilisation over the cost of living and public services. The authorised Paris march ran from Porte d’Italie to Porte de Vincennes. Police estim - Uygar Ozel / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno francés ha anunciado que la plataforma Parcoursup, epicentro de las protestas de movimientos de estudiantes que llevan sacudiendo el país desde hace semanas, será objeto de una "importante transformación" en 2027, y de su reemplazo en 2028, según ha anunciado este lunes el ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste.

El ministro ha argumentado que es difícil acelerar la reforma porque está vinculada a la ley francesa y todo cambio está sujeto a alteraciones previas en la normativa. "Existen varios parámetros de Parcoursup que solo pueden modificarse si la ley misma evoluciona", ha explicado.

"Ninguna de las decisiones que tomamos son promesas vacías. Todo lo que decimos se cumplirá y se respetará dentro de plazos específicos y con cifras concretas", ha prometido por su parte el ministro de Educación, Édouard Geffray.

La plataforma ha sido criticada por estudiantes y profesores tanto por su complejidad como por la saturación que provoca entre los docentes, y su reforma integral es una de las exigencias planteadas por los alumnos como parte de una remodelación del sistema entero de educación secundaria, caracterizado también por la saturación en las aulas y las deficientes infraestructuras.

Estas medidas han sido anunciadas tras un encuentro entre el primer ministro Sébastien Lecornu y varias asociaciones de estudiantes. Sobre la mesa, además de la reforma de Parcoursup, el Gobierno ha planteado la apertura de 15.000 plazas en la educación superior para resolver la superpoblación escolar.

Baptiste ha explicado que las 15.000 nuevas plazas de educación superior, la mayoría en la región de Isla de Francia, donde se encuentra París, con 4.000 plazas en programas de Licenciatura en Tecnología (BUT), así como 1.000 plazas universitarias en ciencias de la salud y 10.000 plazas en programas de Licenciatura en Ciencias de la Salud (BTS). El ministro ha confirmado además que las becas se actualizarán con la inflación, lo que supone un gasto adicional de 40 millones de euros.

"La puerta de nuestros dos ministerios siempre está abierta. Habrá un diálogo social que llevaremos a cabo en los próximos 15 días. No estamos ante algo fijo ni definitivo", ha apuntado Baptiste al ser preguntado sobre la disposición de las asociaciones estudiantiles de secundaria a continuar la movilización. "Lo que proponemos hoy responde a gran parte de las demandas. Son propuestas serias", ha subrayado.

También ha comparecido el ministro de Educación Édouard Geffray: "Creo que hoy estamos cubriendo toda la gama de necesidades de los estudiantes de secundaria y universitarios".

Geffray ha sido el encargado de anunciar la cancelación de los "836 despidos previstos en la educación secundaria pública", así como la creación de "500 plazas docentes adicionales en la educación secundaria pública para institutos de bachillerato".

Asimismo habrá préstamos por 4.000 millones de euros a tipos de interés preferenciales para la renovación de institutos y escuelas secundarias y un plan plurianual de 1.000 millones de euros para la renovación de las universidades.

Las clases de segundo año estarán limitadas a 28 estudiantes por aula, primero en el 50% de los institutos de las zonas más desfavorecidas y en 2028 en el 100%.

Los estudiantes franceses han recibido con agrado las medidas concretas que ha planteado esta tarde el Gobierno para poner fin a semanas de movilizaciones por la reforma de la educación secundaria pero han recomendado seguir con las movilizaciones porque las reformas todavía están siendo revisadas y de momento no hay noticias sobre su aplicación.

Así, el grupo intersindical juvenil que agrupa a la Federación de Asociaciones Generales de Estudiantes (FAGE), la Unión de Estudiantes, la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF) y la Unión de Estudiantes de Secundaria han pedido mantener las protestas.