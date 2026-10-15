Francia.-AMP.-Heridas 19 personas, dos de urgencia, al chocar un tren con un minibús a la entrada francesa del Eurotúnel

September 8, 2023, Folkestone, Kent, United Kingdom: Folkestone, United Kingdom. The Channel Tunnel has been suspended due to a suspicious vehicle. Explosive experts have been called to the Channel Tunnel and a man has been detained after a 'suspicious ve - Dirk Seyfried / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 personas han resultado heridas este jueves al colisionar un tren de mercancías contra un minibús a la entrada del Eurotúnel por la localidad francesa de Coquelles, en el departamento de Pas-de-Calais.

Dos de los heridos "clasificados como casos de urgencia absoluta, fueron trasladados a los centros hospitalarios locales", mientras que los restantes 17 que presentan heridas leves han sido hospitalizadas en centros de Calais y Boulogne-sur-Mer, según ha confirmado la prefectura local en lo que ya es un balance "definitivo".

"No hay que lamentar ninguna muerte y, por el momento, no hay ningún caso que ponga en peligro la vida", ha celebrado en redes sociales.

El organismo ha destacado que los servicios de emergencia se han puesto en marcha a las 19.36 horas, apenas minutos después de recibir la alerta a las 19.27 horas.

Así, han intervenido 55 bomberos, 25 profesionales sanitarios, 20 agentes de la Policía Nacional y una unidad de urgencias médico-psicológicas, además de un centenar de trabajadores de Eurotúnel, para atender a los afectados.

El accidente ha tenido lugar "a la altura del muelle de carga (vehículos ligeros y pesados)" y ha afectado a un minibús que trasladaba a camioneros y que "se salió de su carril por causas aún desconocidas", colisionando contra "el costado de un ferry de LeShuttle --la lanzadera que transporta vehículos y a sus pasajeros a través del Eurotúnel-- que estaba a punto de zarpar".

El tráfico de trenes Eurostar a través del túnel del Canal de la Mancha, que se vio completamente interrumpido en ambas direcciones entre Francia y Reino Unido-- ha vuelto a la "normalidad" tras esa suspensión de una hora y media, "el tiempo necesario para gestionar este accidente", ha defendido la prefectura.

La subprefecta del distrito de Calais, Agathe Cury, se ha desplazado a Calais para seguir la evolución de la situación, mientras las autoridades francesas han informado a los consulados de los pasajeros implicados.