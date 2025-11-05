Francia.- AMP.- Heridas cinco personas tras un supuesto atropello intencionado en la isla de Oléron, en Francia

Archivo - Imagen de archivo de una comisaria de la Policía en Francia - Rachel Bomeyer/dpa - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han resultado heridas este miércoles tras un supuesto atropello intencionado en la isla de Oléron, situada en la costa atlántica del departamento del Charente Marítimo, un suceso que ha llevado a la autoridades a abrir una investigación en torno al incidente, sin que por ahora haya más detalles.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ha indicado que "un conductor de un vehículo ha atropellado a múltiples peatones y ciclistas en Saint-Pierre-d'Oléron y Dolus d'Oléron". "Dos víctimas están en estado grave y hay otros tres heridos", ha manifestado en su cuenta en la red social X.

"El sospechoso ha sido detenido por los gendarmes. Hay una investigación abierta", ha dicho, antes de resaltar que se ha desplazado al lugar a petición del primer ministro, Sébastien Lecornu.

El alcalde de Saint-Pierre-d'Oléron, Christophe Sueur, ha indicado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión francesa BFM TV que el conductor atropelló "de forma deliberada" a "todas las personas a las que pudo encontrar", tras lo que "prendió fuego intencionadamente a su vehículo". Asimismo, ha recalcado que el hombre "es conocido" por la Gendarmería por "problemas de alcoholemia", entre otros.

Por su parte, el fiscal en La Rochelle, Arnaud Laraize, ha manifestado en declaraciones al diario francés 'Le Figaro' que las acciones del sospechoso fueron "voluntarias" y ha especificado que "en el momento de su detención, gritó 'Dios es el más grande'".

"Sin embargo, el móvil no ha sido confirmado. Es algo que deberá determinar la investigación", ha manifestado Laraize, quien ha afirmado que la pesquisa ha sido abierta por intento de asesinato, sin que la Fiscalía Antiterrorista esté implicada por ahora en las investigaciones.

El líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, ha subrayado en su cuenta en X que "el autor de esta violencia ciega y deliberada debe hacer frente a una pena ejemplar", antes de desear una rápida recuperación a todos los heridos en el atropello.