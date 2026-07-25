Los incendios en Francia dejan ya más de 200.000 evacuados tras calcinar un récord de 98.000 hectáreas

Archivo - Camión de bomberos en el incendio. - PREFECTURA DE NUEVA AQUITANIA Y GIRONDA - Archivo

El principal foco de la región de Gironda sigue propagándose pero a un ritmo más lento, según Interior

Los organizadores del Tour acortan la etapa final del domingo para descongestionar recursos

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios que están arrasando el suroeste de Francia, en particular el de la región de Gironda, han provocado ya la evacuación de más de 200.000 personas y destruido casi 98.000 hectáreas, un récord según el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, quien ha prometido nuevas movilizaciones del Ejército en las próximas horas mientras el país entero se resiente: los organizadores del Tour de Francia han anunciado que acortarán la etapa final de mañana en París para facilitar la asignación de recursos en la lucha contra las llamas.

Solo en Gironda, el departamento más grande de la Francia metropolitana, han sido evacuadas 167.000 personas, una tercera parte de ellas esta pasada noche, que se suman a otras 30.000 en la vecina región de Landas durante las últimas horas.

Las llamas de Gironda han arrasado 40.000 hectáreas y el pronóstico de las próximas horas todavía está en el aire. La humedad ha subido esta mañana pero hace media hora que los vientos han comenzado a soplar de oeste a este y acelerado la propagación, de momento con menor virulencia. No obstante, la capital, Burdeos, vuelve a estar bajo amenaza, según ha confirmado la prefecta, Sophie Brocas. Ocho municipios cercanos al área metropolitana de la ciudad ya han sido evacuados.

"Efectivamente, el viento ha cambiado de dirección al mediodía y comenzado a soplar de oeste a este. Este incendio sigue siendo peligroso. Nos encontramos en una situación grave", ha manifestado. "El objetivo es suministrar agua a los vehículos de los bomberos lo más cerca posible de los incendios, pero en el orden correcto. Los agricultores no deben ir a cualquier sitio y ponerse en peligro", ha añadido.

"Nos aseguramos de que la región de Landas, que se enfrenta a otro incendio muy grave, también pueda trabajar, pero en Gironda no faltan recursos y el gobierno está plenamente movilizado. Todos están haciendo un esfuerzo enorme", ha valorado.

La breve tregua ha permitido a los bomberos y militares movilizados a petición del Presidente del Gobierno combatir el frente de las llamas. De momento hay 500 desplegados, otros tantos llegarán en las próximas horas y ya se ha activado un protocolo adicional que permitirá el despliegue de otros 500 más.

Cabe recordar que al menos 54 bomberos han tenido que recibir atención médica y nueve de ellos han sido evacuados aunque sus vidas no corren peligro, según el último balance de la Prefectura de Gironda. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha convocado a a última hora de la tarde del sábado una nueva célula de crisis interministerial en relación con los incendios forestales que afectan al territorio.

Mientras, la organización del Tour ha anunciado que la última etapa del Tour de Francia del domingo se ha acortado a 89 kilómetros y se limitará a París porque se necesitan servicios de emergencia para hacer frente a los incendios forestales en el país.

Así pues, la etapa tendrá 44 kilómetros menos que los 133 kilómetros originalmente previstos desde Thiory hasta los Campos Elíseos de la capital, y que la meta en la famosa avenida ahora también será la salida.

"Dado que numerosos incendios afectan actualmente a Francia continental, en particular a Gironda, los servicios de emergencia están completamente movilizados para combatir los desastres, mientras que las fuerzas de seguridad internas contribuyen a asegurar las zonas afectadas y proteger a la población", han explicado en un comunicado conjunto la Prefectura de Policía de París y el equipo organizador del Tour de Francia.