Macron anuncia que se prohibirán manifestaciones no sindicales en toda Francia los próximos días

October 18, 2026, Paris, France, France: This photograph shows a television monitor broadcasting France s President Emmanuel Macron giving a speech from the Elysee Presidential Palace the day after riots and looting on the sidelines of nationwide protests - Alexis Sciard / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este jueves la adopción de nuevas medidas para restablecer el orden público, proteger los edificios públicos y evitar daños en comercios, entre las que destaca la prohibición de todas las movilizaciones de organizaciones no sindicales, incidiendo en que la "recomendación general" es que no haya manifestaciones los próximos días.

Tras una reunión con el primer ministro, varios ministros y responsables de los servicios de Inteligencia y de la Administración central, Macron ha avanzado que los prefectos prohibirán, siempre que sea posible, las manifestaciones convocadas por organizaciones "sin legitimidad".

"La recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días. A quienes quieran seguir manifestándose, cuando se trate de organizaciones sindicales, los prefectos les propondrán recorridos alternativos. Cuando no se trate de organizaciones sindicales, se prohibirán las manifestaciones siempre que sea posible", ha afirmado el presidente francés.

En este contexto, Macron ha anunciado la celebración de un Consejo de Defensa bajo su presidencia este viernes para decidir nuevas medidas, mientras varios miembros del Gobierno se desplazarán al terreno para seguir la situación. Además, ha defendido la respuesta de las autoridades y ha agradecido al ministro del Interior su labor, reconociendo la presión a la que están sometidas las fuerzas de seguridad.

En paralelo, el Ejecutivo francés mantendrá contactos con sindicatos, partidos políticos, alcaldes y otros representantes sociales, ha agregado. El próximo lunes, el primer ministro y el Gobierno reunirán a estudiantes de secundaria y universitarios, docentes, organizaciones sindicales y empresariales, representantes territoriales y parlamentarios para abordar las reivindicaciones, especialmente las de los jóvenes.

El mandatario galo ha distinguido entre los actos que ha calificado de "políticos y sediciosos", atribuidos a grupos organizados de extrema izquierda cuyo objetivo sería "hacer caer la República", y otros episodios de delincuencia. Sobre los primeros, ha advertido de que se trata de acciones "extremadamente peligrosas", marcadas por la violencia y la planificación previa, y ha reclamado firmeza frente a ambos tipos de conductas.

Asimismo, ha confirmado que continúan las investigaciones relacionadas con las protestas, entre ellas una investigación "exhaustiva" solicitada por el Ministerio de Justicia a la Fiscalía, para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales. "Los detalles tanto sobre los perfiles de las personas implicadas como sobre las consecuencias judiciales se ofrecerán en el momento oportuno", ha apuntado.

DECISIONES DE PREFECTURAS EN TODO EL PAÍS

Al anuncio de Macron le ha sucedido una cascada de reacciones por parte de las prefecturas de distintas regiones del país en línea con limitar las protestas los próximos días, con la vista puesta principalmente en la jornada del sábado. Así las autoridades de algunas de las principales ciudades francesas, incluidas París, Lyon o Niza, han anunciado la prohibición de convocatorias para estos días.

En la capital, París, la prefectura de Policía ha vetado una protesta convocada por Interfac Île-de-France, que representa a estudiantes de las asambleas generales universitarias, a partir de las 14.00 horas de este jueves entre Pitié-Salpêtrière y la Bastilla. Esta prohibición ha sido más tarde suspendida tras un procedimiento sumario en el Tribunal Administrativo de París, que no ha ofrecido más detalles sobre los motivos de la decisión.

Por su parte, la Alcaldía de la ciudad ha instado a la población a "extremar la vigilancia (...) ante el riesgo de nuevos actos de violencia cometidos por vándalos" durante las protestas previstas para este próximo sábado, subrayando que muchas de estas personas no tienen "ninguna conexión con el movimiento social".

En Niza, la prefectura de los Alpes Marítimos ha prohibido asimismo "todas las concentraciones, procesiones y manifestaciones de protesta" en el centro de la ciudad, desde las 8.00 horas de la mañana hasta la medianoche, debido a los "riesgos de desorden público".

Las autoridades regionales han organizado además un despliegue adicional de 650 agentes de policía y gendarmes en todo departamento, 450 de ellos en Niza, y ha advertido de que la participación en alguna de las manifestaciones prohibidas se castigará con multas de hasta 135 euros, según informaciones recogidas por 'Le Monde'.

De acuerdo con el Código Penal francés (artículo 431-9), organizar en la vía pública una manifestación prohibida o no declarada constituye un delito castigado con seis meses de prisión y una multa de 7.500 euros.

Previo al anuncio de Macron, la prefectura del Ródano había decretado ya la prohibición de todas las manifestaciones previstas en la ciudad de Lyon para este sábado, tras los graves incidentes registrados el fin de semana pasado durante una protesta contra el coste de la vida, que se saldó con numerosos comercios saqueados, enfrentamientos con la Policía y la detención de cerca de 200 personas.