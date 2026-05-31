Más de 400 detenidos en Francia por disturbios tras victoria del PSG en la final de la Liga de Campeones

May 30, 2026, London, England, United Kingdom: A smoke flare is tossed on the ground as Arsenal fans gather outside the Emirates Stadium ahead of the Champions League football final against Paris Saint-Germain, taking place in Budapest. - Europa Press/Contacto/Vuk Valcic

Al menos siete policías heriods, uno de ellos de gravedad

París concentra la mayoría de los arrestos en una noche marcada por incendios, actos vandálicos y enfrentamientos aislados con la Policía

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades francesas han detenido a al menos 416 personas en distintos puntos del país durante los incidentes registrados tras la victoria del París Saint-Germain (PSG) frente al Arsenal en la final de la Liga de Campeones, en una noche de celebraciones que ha derivado en numerosos altercados, especialmente en la capital francesa, donde se han reportado 283 arrestos.

Así lo ha confirmado el ministro del Interior galo, Laurent Núñez, durante una rueda de prensa celebrada a la 01.30 horas (hora local) de la madrugada de este domingo y recogida por diarios como 'Le Parisien' o 'Le Monde'.

A medianoche se habían contabilizado 336 detenciones en toda Francia, de las que 235 correspondían a la capital. Horas antes, las fuerzas de seguridad habían informado de 326 arrestos a nivel nacional, de acuerdo con el último balance facilitado por la Prefectura de Policía de París.

Miles de aficionados han salido a las calles para festejar el triunfo del conjunto parisino frente al Arsenal en la final disputada en Budapest, si bien parte de las celebraciones han desembocado en episodios de violencia y daños materiales.

En los Campos Elíseos se han concentrado hasta 20.000 personas, mientras la Policía desplegaba distintos operativos para controlar la afluencia de público. También se han registrado importantes concentraciones en los barrios de Barbès y Strasbourg-Saint-Denis.

Según Nuñez, durante la noche, al menos siete agentes de Policía han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, tras una caída en Agen (Lot-et-Garonne), ciudad ubicada a orillas del río Garona en la que se han registrado enfrentamientos violentos.

Asimismo, un quiosco ha sido incendiado y varios vehículos han sufrido desperfectos, mientras que varios grupos de individuos han intentado aproximarse a una comisaría del distrito VIII de París antes de ser dispersados por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades han informado igualmente de una breve invasión de la carretera de circunvalación a la altura de Porte Maillot, donde decenas de personas han irrumpido en la vía antes de ser desalojadas. En los alrededores del Parque de los Príncipes, cerca de un millar de personas han sido contenidas por la Policía tras la retirada de barricadas improvisadas.

La Prefectura ha señalado además que durante los dispositivos de seguridad han sido incautadas 24 bengalas y alrededor de un centenar de petardos o morteros pirotécnicos.

También se han registrado actos vandálicos contra varios establecimientos comerciales y mobiliario urbano en distintos puntos de la ciudad.

Los disturbios no se han limitado únicamente a París. Las autoridades han reportado incidentes en otras localidades francesas, entre ellas Grenoble y Toulouse. En la primera se han registrado lanzamientos de artefactos pirotécnicos y daños en escaparates de varias tiendas. Según el ministro del Interior, se han registrado escenas de saqueo en unas quince ciudades de Francia.

Ante el riesgo de altercados, el Ministerio del Interior había desplegado con carácter preventivo a 22.000 policías y gendarmes en todo el país, incluidos unos 8.000 efectivos en París y su área metropolitana.

"Nuestra responsabilidad es garantizar a todos una celebración pública pacífica y totalmente segura", había señalado previamente la Prefectura de Policía, que insistió en sus instrucciones de "capacidad de respuesta, compromiso y firmeza".