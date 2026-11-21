November 20, 2026, Paris, Paris, France: Students and young people march along Avenue de l'Observatoire on November 20, 2026 in Paris, France. The demonstration opposes the militarisation of young people and calls for greater investment in education and p - Hasan Mrad / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 82.500 personas, según el Ministerio del Interior, 150.000, según los convocantes, han tomado este sábado las calles de las principales ciudades de Francia en la sexta semana de movilizaciones sociales iniciadas al hilo de las protestas en educación, pero que se han ampliado para protestar por la carestía de la vida o la violencia policial.

Estas cifras suponen un descenso con respecto a las manifestaciones del pasado sábado 14 de noviembre, cuando según el Ministerio fueron 106.000 las personas que salieron a la calle --200.000 según las organizaciones convocantes--.

El Ministerio del Interior ha destacado que las protestas se han desarrollado de forma "generalmente tranquila" y "con un descenso notable respecto a los días anteriores". Además, ha informado de un total de 144 detenciones hasta las 18.00 horas.

El Ministerio ha dado cuenta de "varios grupos de alto riesgo y gran movilidad, compuestos por varios cientos de individuos pertenecientes a la extrema izquierda o liderados por ella" que "han provocado incidentes graves, en particular mediante la formación de marchas espontáneas e intentos de penetrar en zonas de los centros urbanos donde están prohibidas las manifestaciones".

"Se ha informado de daños en el mobiliario urbano, quema de contenedores de basura e intentos de saqueo de comercios. Estos grupos también han atacado a las fuerzas del orden con especial violencia", ha señalado.

Con respecto a París, el Ministerio estima en 21.500 las personas que han secundado la protesta, mientras que los sindicatos estudiantiles elevan la cifra hasta 45.000.

"EL GOBIERNO DEBE ESCUCHAR"

"Muchos piensan que con el invierno y las próximas elecciones presidenciales, todos dejarán de lado su enfado, pero yo no lo creo, porque nadie puede permitirse el lujo de esperar seis meses. El gobierno debe escuchar estas demandas sociales o dimitir", ha declarado durante la marcha, concretamente desde la plaza de la República, la eurodiputada del partido La Francia Insumisa Manon Aubry.

En la marcha de París se han podido ver chalecos y banderas de los sindicatos General del Trabajo (CGT), Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Fuerza Obrera (FO), Federación Sindical Unitaria (FSU) y Solidarios, así como de partidos políticos de izquierda junto a organizaciones estudiantiles y los ya emblemáticos Chalecos Amarillos.

"Generación Z contra la selectividad y la militarización" o "No a la licencia para matar", en referencia a la ley sobre la presunción de uso legal de armas por parte de las fuerzas del orden aprobada el viernes en el Parlamento francés, han sido algunos de los lemas que se podían leer en las pancartas.

Durante la protesta también se han hecho referencias a la próxima huelga para el sector público convocada para el 1 de diciembre. "Este será un día importante para reiterar que, en lo que respecta a los salarios de los funcionarios públicos, en particular los del personal de Educación Nacional, la respuesta dada no es satisfactoria y existe una urgencia absoluta", ha explicado una portavoz del sindicato de profesorado Snes-FSU, Sophie Vénétitay, en declaraciones a la cadena BFMTV.

También han tenido una presencia destacada los sindicatos estudiantiles. "Solo hemos recibido migajas, pero queremos el pastel entero", ha explicado un representante los estudiantes de secundaria, Ryad Rani, que ha reiterado las demandas, en particular la renovación de los edificios escolares. "No nos rendiremos. Llegaremos hasta el final", ha remachado. Piden así medidas para combatir la pobreza estudiantil, el fin de la selectiviad universitaria y un aumento de las plazas universitarias.

Desde el movimiento de los Chalecos Amarillos han pedido "avanzar hacia una revolución en el sentido noble y pacífico del término". "Queremos que el pueblo recupere el poder sobre las instituciones", ha indicado una portavoz del grupo, Azelma Signaux.

La convocatoria ha tenido eco también en otras ciudades, como Lyon, donde la Policía ha empleado gas lacrimógeno, o Marsella, donde el protagonismo ha sido para la Orquesta del Nuevo Mundo que ha tocado para las aproximadamente 4.600 personas reunidas.

El primer sábado de protestas, el 17 de octubre, congregó a 565.000 personas, según la policía, y a 800.000 según los convocantes. La jornada se vio empañada por la violencia y los saqueos en París, Marsella, Lyon o Lille.