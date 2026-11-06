Al menos dos muertos y 16 heridos en un accidente de autobús en Francia

Archivo - July 17, 2025, Rennes, France, France: This photograph shows the official Gendarmerie logo on a vehicle on July 17, 2025 in Rennes, France. - Matthieu Mirville / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han fallecido, uno de ellos menores, y otras 16 personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, tras el accidente de un autobús interurbano registrado este viernes en las inmediaciones del municipio francés de Lent, en Bourg-en-Bresse, el este del país.

En total, el autobús llevaba a alrededor de 40 personas, entre ellas 15 menores de edad, de acuerdo con un balance provisional facilitado por las autoridades de departamento de Ain.

El ministro de Transporte francés, Philippe Tabarot, se ha desplazado hasta el lugar del accidente donde ha confirmado que la menor fallecida es una niña de siete años, mientras que el otro muerto es un joven de 18 años. Ambos viajaban en un autocar que "no era exclusivamente escolar" y se encontraba "en muy buen estado".

Mientras la Fiscalía de Bourg-en-Bresse ha confirmado que el conductor se encuentra hospitalizado y todavía no ha podido ser interrogado, si bien los primeros test de drogas han dado negativo.

"Terrible accidente de coche en Ain. Mis pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias", ha señalado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ha incidido en que "la nación está a su lado".

Por su lado, el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, se ha solidarizado con los familiares y seres queridos de las víctimas, así como con "el conjunto de personas afectadas por esta tragedia", en un mensaje en redes sociales.

En el mismo mensaje, Lecornu ha agradecido a bomberos, equipos médicos y fuerzas su trabajo para ayudar a las víctimas y ha comunicado que el ministro de Transporte del país, Philippe Tabarot, "se dirige al lugar".