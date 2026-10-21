Muere el piloto de un caza de combate estrellado en el este de Francia y buscan al otro tripulante

Archivo - April 8, 2016 - Iraq, Iraq - French Air Force Mirage 2000D fighter aircraft fly in formation as they prepare to refuel during missions against the Islamic State April 8, 2016 over Iraq. - Ssgt. Corey Hook / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto de un caza de combate Mirage 2000D del Ejército del Aire de Francia ha fallecido en el accidente registrado a última hora de este martes en los alrededores de Nancy, en el este del país, mientras siguen las tareas de búsqueda de un segundo tripulante de la aeronave.

Según ha confirmado el presidente francés, Emmanuel Macron, en declaraciones desde Qatar, donde se encuentra en el marco de una gira regional, el piloto del avión de combate biplaza ha fallecido, por lo que ha presentado "las condolencias de la nación" tras el accidente.

"Lamentablemente, hemos encontrado al piloto, que ha fallecido. Quiero transmitir aquí a sus amigos, a sus seres queridos y a todos sus compañeros de armas, las condolencias de la nación", ha señalado, mientras que ha apuntado que el otro tripulante está siendo buscado en estos momentos.

Aunque todavía no se conocen los detalles del accidente del caza del Ejército francés, las autoridades regionales han apuntado a las malas condiciones metereológicas que impidieron el despliegue en un primer momento de un helicóptero de rescate a la zona.

Por su parte, la Fuerza Aérea francesa ha señalado en un comunicado que el siniestro tuvo lugar en torno a las 22.40 horas (hora local) del martes en la zona de Rogéville, en Meurthe-et-Moselle, cuando el aparato, que tenía su base en la la Base Aérea 133 de Nancy-Ochey, "regresaba de una misión".

"La tripulación militar del Mirage 2000D estaba compuesta por un piloto y un oficial de sistemas de armas del Ejército del Aire y del Espacio", ha especificado en un comunicado publicado en redes sociales, en el que ha señalado que hay las labores de búsqueda del segundo ocupante siguen activas.

"Las investigaciones de seguridad y judiciales, actualmente en marcha, determinarán las causas de este accidente", ha manifestado en su comunicado, en el que recuerda que el Mirage 2000D es un avión de combate polivalente biplaza que "contribuye a las operaciones aéreas convencionales y a las misiones de proyección de fuerza".