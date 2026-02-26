Francia.- AMP.- Suecia neutraliza un dron ruso que sobrevolaba el portaaviones francés 'Charles de Gaulle'

Archivo - 2019?5?28?.??????â€”â€”???????????????..5?28????E-2C????????????????????????????????????473??????????????5??????????????????.???? ??????..An E-2C Hawkeye aircraft as seen on the flight deck of French aircraft carrier ''Charles de Gaulle'', berth - Europa Press/Contacto/Then Chih Wey - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Suecia ha confirmado este jueves que un dron supuestamente ruso ha sido neutralizado cuando sobrevolaba el portaaviones francés 'Charles de Gaulle', que actualmente se encuentra atracado en el puerto de la ciudad sueca de Malmo.

"Probablemente se haya producido una violación del espacio aéreo sueco por un dron, relacionada con un buque militar ruso que se encontraba en Oresund", ha confirmado el ministro de Defensa sueco, Pal Jonson, a la cadena pública STV. Jonson ha afirmado que, "según todos los indicios, existe una fuerte conexión entre el buque militar ruso y este dron".

Fuentes del Estado Mayor del Ejército de Francia han confirmado en un comunicado remitido a Europa Press que dicho dron fue "detectado el 25 de febrero y puesto bajo control por parte de las fuerzas de Suecia" cuando se encontraba a más de 10 kilómetros del portaaviones.

"El portaaviones, que forma parte de una fuerza de tarea naval, se beneficia de un sistema de seguridad durante su escala en puerto. La misión específica de este sistema es prevenir cualquier actividad maliciosa", recoge el texto, que afirma que "el sistema de seguridad sueco ha demostrado su robustez". "Este incidente no afectó a las operaciones de la fuerza naval", ha añadido.

El Ejército sueco ha informado en un comunicado de que se "tomaron medidas para neutralizar el dron" --cuyo origen no precisan--, pero "posteriormente se perdió el contacto con él". Asimismo, ha trasladado que no se han observado más de estos vehículos aéreos no tripulados por la zona.

Los hechos ocurrieron en el estrecho de Oresund, cerca de la ciudad de Malmo, en el sur de Suecia, donde el 'Charles de Gaulle', buque insignia de la Armada Francesa y el portaaviones nuclear no estadounidense más grande del mundo, hizo escala el miércoles, antes de participar en varios ejercicios de la OTAN.

DERRAME DE CRUDO

Más tarde, la responsable de comunicaciones de la Guardia Costera sueca, Karin Cars, ha anunciado este jueves la apertura de una investigación preliminar por cuestiones medioambientales después de que las autoridades hayan detectado un derrame de crudo en el puerto de Malmo, donde se encuentra atracado el citado poortaviones.

Cars ha explicado que, por el momento, se desconoce de dónde procede la fuga, ya que hay otros barcos amarrados en el puerto y podría no tener nada que ver con el 'Charles de Gaulle'. "Estamos tomando muestras", ha detallado.

Las autoridades portuarias detectaron el vertido sobre las 14.00 horas (hora local). Según ha informado un responsable del servicio de emergencias, Joel Johansson, el derrame se ha detectado por el momento dentro del puerto, si bien no se sabe con certeza la magnitud de la fuga.