Archivo - FILED - 29 April 2024, Berlin: The Shein logo is seen on a smartphone, while the Chinese online retailer's website is open on a laptop behind it. Photo: Monika Skolimowska/dpa - Monika Skolimowska/dpa - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Judicial de París ha rechazado este viernes la solicitud del Estado francés de suspender durante tres meses la actividad de la plataforma de comercio electrónico de la compañía Shein a raíz del escándalo suscitado a principios de noviembre por la venta de productos como muñecas sexuales de apariencia infantil, armas y medicamentos prohibidos.

Si bien reconoce un grave perjuicio al orden público, el tribunal parisino considera "desproporcionada" la medida solicitada por el Gobierno, añadiendo que constituiría una violación "injustificada" de la libre empresa, ya que las ventas fueron puntuales y la empresa de origen chino, pero con sede en Singapur, retiró rápidamente los artículos en cuestión.

No obstante, impone a la empresa la implementación de medidas de verificación de edad más allá de una simple declaración antes del reestablecimiento de productos sexuales.

"Acogemos con satisfacción esta decisión. Seguimos comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos de control, en estrecha colaboración con las autoridades francesas, con el objetivo de establecer algunos de los estándares más exigentes de la industria, y hemos intensificado estos esfuerzos", respondió el grupo asiático tras el fallo del tribunal.

"Nuestra prioridad sigue siendo proteger a los consumidores franceses y garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas locales", añadió.

Esta mañana, en declaraciones a 'France 2' el ministro de Comercio de Francia, Serge Papin, si bien había expresado su confianza en que los tribunales acordaran la suspensión, apuntaba que, en caso de que la petición del Gobierno fuera rechazada, la lucha "continuará".

El pasado 5 de noviembre, el Gobierno francés inició un procedimiento para suspender la plataforma de comercio electrónico de Shein "durante el tiempo necesario" para que la empresa demostrase que todo su contenido cumple la legislación del país galo.

El anuncio de la apertura del procedimiento coincidió con la inauguración en París de primera tienda física de Shein, ubicada en la sexta planta de los grandes almacenes BHV y en medio de una gran expectación.

Asimismo, a finales de noviembre, la Comisión Europea anunció que había pedido explicaciones a Shein por la venta online de productos ilegales en la Unión Europea, como las muñecas sexuales denunciadas en Francia o armas, al tiempo que informó de estaba investigando si la plataforma supone un "riesgo sistémico" para los consumidores europeos.