La Justicia de Francia condena a tres años de prisión y 15 meses de inhabilitación a Marine Le Pen

Archivo - La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen. - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Apelación de París ha condenado este martes a tres años de prisión y 15 meses de inhabilitación a la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, por malversación de fondos, lo que abre la puerta a que pueda presentarse a las elecciones presidenciales de abril de 2027.

De los tres años a prisión, dos han quedado suspendidos y uno tendrá que pasarlo bajo arresto domiciliario y portando un brazalete electrónico, condición que la política ultraderechista esperaba evitar. La propia Le Pen había indicado que, en caso de que la corte adoptara esta medida, estaría dispuesta a quedarse fuera de la palestra.

Además, del total de 45 meses de inhabilitación que se le ha impuesto, 30 han quedado también suspendidos, mientras que la Justicia considera que los 15 pasados desde su sentencia en marzo han sido ya cumplidos, según un comunicado de la Fiscalía de París facilitado a Europa Press. Esto es lo que permitiría, a efectos legales, su concurrencia por cuarta vez consecutiva a este proceso electoral.

Estaba previsto que el Tribunal de Apelaciones de París --ante el que Le Pen, de 57 años, había recurrido la sentencia previa de un tribunal de la capital francesa--, emitiera este martes su veredicto contra Le Pen por un caso de malversación de fondos europeos.

Junto a ella han sido condenadas otras once personas por malversar fondos, actuar con complicidad para cometer este mismo delito y recibir fondos públicos de forma irregular. Según la corte, se había creado una organización para permitir que el Parlamento Europeo cubriera los salarios de los asistentes parlamentarios de los eurodiputados del Frente Nacional (ahora Agrupación Nacional) a pesar de que sus actividades no guardaban relación alguna con sus respectivos mandatos y, de hecho, trabajaban para el partido político en cuestión.

El tribunal estima que la cuantía de los fondos malversados procedentes del Parlamento Europeo asciende a los 2,8 millones de euros. Así, ha ordenado a los acusados a indemnizar al Parlamento por estas "pérdidas financieras", vinculadas a un entramado de falsos asistentes parlamentarios a través del cual desviaron fondos de la Unión Europea.

Asimismo, el tribunal ha concluido que el delito de malversación de fondos públicos, tal como lo define el Código Penal francés, se aplica efectivamente a los miembros del Parlamento Europeo dado que son personas a quienes "se les confía una misión de servicio público".

"Estos fondos se proporcionan a los eurodiputados para que puedan contratar y remunerar a asistentes parlamentarios dentro de los límites de las sumas asignadas por el Parlamento Europeo. El tribunal ha examinado cada contrato caso por caso y concluye que la misión de los asistentes parlamentarios era asistir al eurodiputado en el ejercicio de su mandato parlamentario", recoge el texto.

No obstante, "se observa que el papel de los asistentes parlamentarios era conocido desde el principio, y que la definición y el propósito de sus tareas eran claros y predecibles". El tribunal constata que los demandados "sabían que los contratos no reflejaban la realidad y que permitían la recepción de fondos europeos para pagar a personas que trabajaban para el partido".

"El tribunal concluye, por consiguiente, que se había establecido un sistema para desviar fondos asignados por el Parlamento Europeo y utilizarlos para fines distintos a los previstos, a saber, la financiación de puestos de trabajo dentro del partido. El tribunal observa que las prácticas de malversación de fondos se prolongaron durante más de 11 años bajo el impulso decisivo de Jean-Marie Le Pen, líder histórico del partido, y de la señora Le Pen", señala el documento.

En marzo, Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos en firme y a cumplir bajo libertad vigilada, a pagar una multa de 100.000 euros, y a cinco años de inhabilitación, penas similares a las que recibieron los otros ocho cargos electos condenados.

Agrupación Nacional tenía ya pensado reemplazarla con su actual presidente, Jordan Bardella, eurodiputado desde 2019 y considerado el sucesor natural de una Le Pen a la que podría elegir como ministra en caso de que se haga con la victoria en las elecciones, como ya adelantan muchos en Francia. El propio Bardella ya advirtió en el pasado que no es Le Pen la que es "condenada injustamente", sino que "es la democracia francesa la que está siendo ejecutada".