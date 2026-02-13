Francia.-AMP2.- Macron propone iniciar consultas europeas para convertir a Europa en una "potencia geopolítica" fuerte

13 February 2026, Bavaria, Munich: French President Emmanuel Macron speaks during the 62nd Munich Security Conference at the Bayerischer Hof Hotel. Photo: Sven Hoppe/dpa - Sven Hoppe/dpa

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha propuesto este viernes iniciar "consultas entre socios europeos" de cara a un "pensamiento estratégico a largo plazo" que permita a Europa convertirse en una potencia geopolítica más "fuerte" y más independiente.

"Es terrible que no creamos en nosotros mismos. Todos deberían inspirarse en nosotros en lugar de criticarnos constantemente e intentar dividirnos", ha expresado durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, desde donde ha instado a construir "una Europa más fuerte".

El mandatario ha afirmado que Europa ha sido criticada por ser una "construcción envejecida, lenta y fragmentada", con "una economía sobrerregulada y apática que rechaza la innovación", así como por ser "un continente represivo donde la expresión no es libre".

En este sentido, Macron ha subrayado que si Europa quiere estar en una posición "de fuerza", debe "desarrollar activamente" sus capacidades en materia de defensa, incluyendo los "ataques de precisión", en medio de las negociaciones con Rusia para lograr un acuerdo de paz en Ucrania.

Por otro lado, ha reiterado que "no habrá paz sin los europeos" y que, en caso de que se alcance un acuerdo para cesar las hostilidades, "Europa deberá definir las reglas de coexistencia con Rusia". "Tenemos que ser nosotros quienes negociemos esta nueva arquitectura de seguridad para Europa el día después porque nuestra geografía no cambiará", ha resaltado.

Macron ha instado a "restablecer un canal de comunicación transparente con Rusia". "Los rusos tendrán que reconocer la enormidad de los crímenes cometidos en su nombre, la inutilidad de los pretextos y las devastadoras consecuencias a largo plazo para su país, pero hasta que llegue ese momento, no bajaremos la guardia", ha argüido.

Con estas palabras, el mandatario hace frente a las críticas vertidas por Estados Unidos en su doctrina de política exterior, en la que alude a la "falta de autoestima" de Europa y la amenaza del "borrado" que ahora mismo afecta a la "civilización europea".

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha instado a Europa a liberarse de su dependencia a Estados Unidos y "establecer una nueva asociación transatlántica" en la que haya "un pilar europeo sólido y autosostenible" que mire por su propio interés.

"No me cabe duda: preservaremos nuestros intereses y nuestros valores en este mundo, al menos si confiamos resuelta, colectiva y confiadamente en nuestra propia fuerza", ha expresado, añadiendo que, pese a ello, no le convencen los llamamientos a que Europa descarte a Estados Unidos como socio".

En línea con lo expresado por Macron, ha resaltado que "unir y fortalecer Europa" es el principal objetivo. "Las normas europeas no deben encadenarnos de forma que paralicen y obstaculicen nuestra competitividad. Deben potenciar nuestras fortalezas", ha apuntado.

REUNIÓN ENTRE MACRON, STARMER Y MERZ

En los márgenes de la conferencia, el primer ministro británico, Keir Starmer, se ha reunido con Macron, y con Merz. Los tres líderes han reafirmado su compromiso de seguir trabajando juntos para mejorar la defensa y seguridad colectivas

"Estuvieron de acuerdo en que Europa debe dar un paso adelante y hacer más para compartir la carga, protegiendo al mismo tiempo la fuerza duradera de la asociación euroatlántica", ha señalado en un comunicado el Gobierno británico.