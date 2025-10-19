La ministra de Cultura lamenta la sustracción de un botín de "un valor incalculable"

Entre los artículos sustraídos estarían joyas de Napoleón y Josefina

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, ha confirmado un robo esta mañana en el Museo del Louvre y ha ordenado el cierre provisional del recinto tras la sustracción, según han avanzado fuentes policiales a los medios franceses, de varias joyas de la etapa imperial de Napoleón y su mujer, Josefina.

"Esta mañana se ha producido un robo en la apertura del Museo del Louvre. No hay constancia de heridos. Me encuentro en el lugar, junto al museo y los equipos policiales. Las investigaciones están en curso", ha anunciado Dati en su cuenta de la red social X, de momento sin dar más detalles.

El museo, en la misma plataforma, se ha limitado a informar que permanecerá cerrado este domingo por "motivos excepcionales".

Entre las 09.30 y las 09.40, de acuerdo con fuentes policiales a 'Le Figaro', varias personas se acercaron al lugar en motocicleta y emplearon un montacargas para acceder a la Galería de Apolo, en la primera planta del museo, donde se encontraban las joyas. Allí, usaron pequeñas motosierras para romper los cristales y acceder a los artículos, y procedieron a darse a la fuga inmediatamente.

"UN BOTÍN INCALCULABLE"

Las fuentes adicionales de 'Le Parisien' añaden que dos hombres asaltaron las dos primeras salas de la galería, la de Napoleón y la de los Soberanos Franceses, donde presuntamente robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina: un collar, un broche y una tiara entre ellas. Sin embargo, el famoso Regente, el diamante más grande de la colección, con un peso de más de 140 quilates, no fue robado.

Según la información policial, una de las joyas fue encontrada en el exterior. Se cree que se trata de la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la mujer de Napoleón III, que resultó dañada, aunque la Policía todavía no ha confirmado este extremo.

En comentarios posteriores a la cadena francesa TF1, Dati ha lamentado que los ladrones han conseguido un botín "de un valor incalculable" y confirmó el hallazgo de una de las joyas en las inmediaciones, aunque no ha confirmó que se tratara de la corona de Eugenia de Montijo ni ha querido dar más detalles de los artículos robados.

La ministra ha avisado que "el crimen organizado ahora tiene en la mira las obras de arte, y los museos se han convertido en objetivos" por lo que ha pronosticado que "habrá que adaptar los museos a estas nuevas formas de delincuencia, porque quienes han hecho esto son profesionales". El presidente francés, Emmanuel Macron, se encuentra en contacto con Dati y con el ministro del Interior, Laurent Nuñez, para ir recibiendo actualizaciones de la investigación.

Por la parte de la oposición, el primero en hablar ha sido el líder de la ultraderechista Agrupación Nacional, Jordan Bardella, que ha descrito lo ocurrido como un ultraje contra el espíritu nacional. "El Louvre es un símbolo mundial de nuestra cultura. Este robo, que permitió a los ladrones robar las joyas de la Corona francesa, es una humillación insoportable para nuestro país. ¿Hasta dónde llegará la desintegración del Estado?", ha lamentado.