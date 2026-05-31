May 30, 2026, London, England, United Kingdom: A smoke flare is tossed on the ground as Arsenal fans gather outside the Emirates Stadium ahead of the Champions League football final against Paris Saint-Germain, taking place in Budapest. - Europa Press/Contacto/Vuk Valcic

La Fiscalía de París confirma un muerto y un herido grave en incidentes bajo investigación y 57 policías heridos

París concentra la mayoría de los arrestos en una noche marcada por incendios, actos vandálicos y enfrentamientos aislados con la Policía

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La noche de disturbios en Francia tras la victoria del Paris Saint Germain (PSG) contra el Arsenal en la final de la Champions League se salda por el momento con 780 personas arrestadas, de las cuales 457 han terminado bajo detención, 57 policías heridos y un fallecido y otro herido grave en incidentes cuya vinculación con los alborotos está todavía bajo investigación por la Fiscalía francesa.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, y la Fiscalía de París han confirmado estas cifras en sus nuevos balances provisionales de esta mañana mientras la capital francesa (donde han sido detenidas 277 personas, 195 adultos y 82 menores), se ha vuelto a acorazar a la espera de las celebraciones con el equipo, que aterrizará en la ciudad en torno a las 13.30 horas.

De acuerdo con el ministro, el fallecido es un joven de 24 años que murió en un accidente de moto durante los festejos en una circunvalación de París. El herido es un menor, de 17 años, que está en coma y en estado crítico tras recibir varias puñaladas en el distrito 16. Sus agresores se han dado a la fuga.

Tras los disturbios, el Ayuntamiento del distrito 8 ha hecho un llamamiento a que no se celebren "aglomeraciones" en los Campos Elíseos cuando los aficionados reciban al equipo tras una noche de escenas de destrucción tras el triunfo del conjunto parisino.

"Dado que es imposible celebrar un partido sin que se produzcan disturbios, la única respuesta sensata es una nueva doctrina: 'cero reuniones'", ha llegado a exigir el Ayuntamiento en un comunicado.

En los Campos Elíseos llegaron a concentrarse esta pasada noche hasta 20.000 personas, mientras la Policía desplegaba distintos operativos para controlar la afluencia de público. También se han registrado importantes concentraciones en los barrios de Barbès y Strasbourg-Saint-Denis.

Según Núñez, durante la noche, al menos siete agentes de Policía han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, tras una caída en Agen (Lot-et-Garonne), ciudad ubicada a orillas del río Garona en la que se han registrado enfrentamientos violentos.

Asimismo, un quiosco ha sido incendiado y varios vehículos han sufrido desperfectos, mientras que varios grupos de individuos han intentado aproximarse a una comisaría del distrito VIII de París antes de ser dispersados por las fuerzas de seguridad.

Las autoridades han informado igualmente de una breve invasión de la carretera de circunvalación a la altura de Porte Maillot, donde decenas de personas han irrumpido en la vía antes de ser desalojadas. En los alrededores del Parque de los Príncipes, cerca de un millar de personas han sido contenidas por la Policía tras la retirada de barricadas improvisadas.

La Prefectura ha señalado además que durante los dispositivos de seguridad han sido incautadas 24 bengalas y alrededor de un centenar de petardos o morteros pirotécnicos. También se han registrado actos vandálicos contra varios establecimientos comerciales y mobiliario urbano en distintos puntos de la ciudad.

Los disturbios no se han limitado únicamente a París. Las autoridades han reportado incidentes en otras localidades francesas, entre ellas Grenoble y Toulouse. En la primera se han registrado lanzamientos de artefactos pirotécnicos y daños en escaparates de varias tiendas. Según el ministro del Interior, se han registrado escenas de saqueo en unas quince ciudades de Francia.

Ante el riesgo de altercados, el Ministerio del Interior había desplegado con carácter preventivo a 22.000 policías y gendarmes en todo el país, incluidos unos 8.000 efectivos en París y su área metropolitana. Este domingo se repetira un despliegue de 5.780 agentes de policía y gendarmes en la capital francesa, más 2.500 bomberos.

"Nuestra responsabilidad es garantizar a todos una celebración pública pacífica y totalmente segura", había señalado previamente la Prefectura de Policía, que insistió en sus instrucciones de "capacidad de respuesta, compromiso y firmeza".