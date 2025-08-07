AMP-Argelia acusa a Francia de eludir "responsabilidades" y anula la exención de visados a diplomáticos

El Gobierno argelino anuncia que ya no cederá inmuebles gratis a la Embajada francesa

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argelia ha acusado al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de no tener en cuenta las "responsabilidades" de su país en la carta en la que solicita la anulación del acuerdo que permite a los diplomáticos de ambos países viajar sin necesidad de visado, un compromiso que la parte argelina también ha confirmado que revocará hasta nuevo aviso en medio de la actual crisis política bilateral.

Los dos países han encadenado reproches y acusaciones en los últimos meses, derivados entre otras cuestiones de las concesiones políticas de Francia a Marruecos o de las detenciones en Argelia del escritor Boualem Sansal y el periodista Christophe Gleizes.

Para Macron, los supuestos abusos perpetrados por el país magrebí requieren de "más firmeza y determinación", tal como planteó el miércoles en una misiva dirigida al primer ministro galo, François Bayrou, y recogida por 'Le Figaro'. En ella, reclamaba "la suspensión formal" de un acuerdo de 2013 sobre visados a personal diplomático y de servicio.

El Ministerio de Exteriores argelino ha esgrimido como respuesta que "ha sido Francia y sólo Francia" quien ha promovido durante años este acuerdo, por lo que para Argel la posición de Macron representa ahora la "oportunidad" de romperlo y "notificará inmediatamente al Gobierno francés la denuncia por vía diplomática".

De hecho, ha convocado al encargado de negocios galo para trasladarle una nota de protesta y comunicarle de manera formal la ruptura del acuerdo, en aras de "una estricta aplicación del principio de reciprocidad" que rige las relaciones diplomáticas, informa la agencia de noticias oficial APS.

Argelia se reserva el derecho de resolver "otras disputas" que sigan también abiertas, ya que el Ejecutivo de Argelia considera que es Francia quien ha incurrido en una sucesión de incumplimientos de sus obligaciones, y en una segunda nota ha comunicado el fin de la cesión gratuita a la Embajada gala de activos inmobiliarios propiedad del Estado argelino.

Además, Argelia revisará los contratos de arrendamiento "considerablemente ventajosos" firmados con Francia, entendiendo que la representación diplomática argelina en el país europeo no se beneficia de unas ventajas similares.

UNA VISIÓN "SESGADA"

El Ministerio de Exteriores argelino entiende que la carta de Macron a Bayrou plantea una visión "sesgada" de la disputa diplomática que no ha hecho más que escalar en los últimos meses y no tiene en cuenta situaciones como las "expulsiones forzadas" sobre ciudadanos argelinos.

"La carta pretende proyectar la imagen de Francia como un país sumamente preocupado por el respeto de sus obligaciones bilaterales e internacionales y de Argelia como un Estado que viola continuamente las suyas. Nada más lejos de la realidad", ha zanjado el Ministerio de Exteriores argelino tras examinar "con gran atención" la misiva del inquilino del Elíseo.