Francia dice que "ciertos líderes" podrían tener "inmunidad" ante el TPI tras la orden de arresto contra Netanyahu

París recalca que estas "inmunidades" contempladas por el Estatuto de Roma "deberán ser tomadas en cuenta" por los tribunales llegado el caso

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Francia ha afirmado este miércoles que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contaría con "inmunidad" ante la orden de arresto emitida la semana pasada por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra él y su exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra en el marco de la ofensiva lanzada contra la Franja de Gaza.

El Ministerio de Exteriores francés ha indicado que París "respetará sus obligaciones internacionales, incluido el hecho de que el Estatuto de Roma exige la plena cooperación con el TPI y establece también que no se puede exigir a un Estado que actúe de manera incompatible con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional respecto a las inmunidades de los Estados que no son parte".

"Dichas inmunidades se aplican al primer ministro Netanyahu y a otros ministros relevantes y deberán ser tenidas en cuenta en caso de que el TPI solicite su arresto y entrega", ha señalado en un comunicado, en el que destaca además la "amistad histórica" entre Francia e Israel.

En este sentido, ha ahondado en que ambos países son "democracias comprometidas con el Estado de derecho y el respeto a un aparato de justicia profesional e independencia", antes de mostrar su voluntad de trabajar con Netanyahu y las autoridades israelíes para "lograr la paz y la seguridad para todos en Oriente Próximo".

El comunicado ha sido publicado poco después de que el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noel Barrot, afirmara en una entrevista concedida a la cadena de televisión France Info que "ciertos líderes" podrían tener inmunidad ante el TPI, antes de insistir en que Francia "está muy comprometido con la justicia internacional y aplicará el Derecho Internacional, en base con sus obligaciones, para cooperar con el TPI".

Sin embargo, matizó que el Estatuto de Roma "aborda cuestiones de inmunidad de ciertos líderes" y ha recalcado que "en cualquier caso, en última instancia depende de las autoridades judiciales adoptar una decisión" sobre si proceder al arresto en caso de que Netanyahu viaje a territorio francés.

Las palabras de Barrot supusieron la primera ocasión en la que un miembro del Gobierno francés apela a una posible "inmunidad", después de que varios medios informaran de una conversación entre Netanyahu y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la que 'Bibi' le habría reclamado que no proceda a su arresto si viaja al país.

Así, el Gobierno francés parece estar haciendo referencia al artículo 98 del Estatuto de Roma, que afirma que el tribunal "no dará curso a una solicitud de entrega o de asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar de forma incompatible con las obligaciones que le imponga el Derecho Internacional con respecto a la inmunidad de un Estado o la inmunidad diplomática de una persona o un bien de un tercer Estado, salvo que la corte obtenga anteriormente la cooperación de ese tercer Estado para la renuncia a la inmunidad".

Este mismo artículo especifica además que "la corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga un acuerdo internacional conforme al cual se requiera el consentimiento del Estado que envíe para entregar a la corte a una persona sujeta a la jurisdicción de ese Estado, a menos que ésta obtenga primero la cooperación del Estado que envíe para que dé su consentimiento a la entrega".

De esta forma, Francia se acogería a que, como "Estado requerido" en caso de que Netanyahu o Gallant viajen a su territorio, podría no proceder a su arresto para no actuar de forma incompatible respecto a la inmunidad de estas personas, dado que Israel no es Estado parte del TPI y no han retirado la inmunidad que se les concede como miembros del Gobierno israelí en viaje oficial.

Las órdenes de arresto fueron emitidas contra Netanyahu y Gallant por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en el marco de la ofensiva militar lanzada hace más de un año contra la Franja de Gaza en respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Tras ello, el Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, recalcó que las mismas son "vinculantes", si bien algunos países del bloque han mostrado una postura de cautela o incluso han dicho abiertamente que no detendrían a Netanyahu, como en el caso de Hungría.