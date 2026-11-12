Francia se muestra favorable a apoyar a Hernández de Cos para presidir el BCE

Archivo - El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Francia estaría dispuesta a apoyar la candidatura del español Pablo Hernández de Cos para suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), un puesto al que también aspira el neerlandés Klaas Knot, aunque las negociaciones siguen abiertas y todavía está por ver cómo evolucionan los contactos con Alemania, según ha señalado una fuente comunitaria a Europa Press.

"Estaríamos a favor de Hernández de Cos", ha indicado esta fuente, que ha matizado que todavía está por ver cómo evolucionan los contactos con Berlín. Asimismo, ha recordado que serán los líderes europeos quienes aborden más adelante la elección del próximo presidente de la institución, después de que la dirigente anunciara su salida para el 7 de febrero de 2027.

La posición francesa se conoce en medio de las negociaciones para renovar la cúpula del banco central, donde, además de la presidencia, quedarán vacantes otros dos puestos clave de su Comité Ejecutivo durante los próximos meses, lo que abre la puerta a un acuerdo más amplio entre las principales economías de la eurozona.

Según han publicado los diarios 'Financial Times' y 'Le Monde', Francia y Alemania estarían negociando un posible reparto de estas responsabilidades que permitiría a París respaldar al exgobernador del Banco de España a cambio de obtener otro puesto de relevancia en la institución. Estas conversaciones podrían abordarse informalmente este viernes en Dublín.

En concreto, Alemania podría hacerse con el cargo de economista jefe del BCE, que quedará vacante en mayo de 2027 al finalizar el mandato del irlandés Philip Lane y que hasta ahora se consideraba una de las prioridades francesas.

De acuerdo con el 'Financial Times', Alemania y otros países del norte de Europa se oponen a que la presidencia del BCE recaiga en un español si el puesto de economista jefe queda en manos francesas, lo que habría llevado a París a reconsiderar sus aspiraciones.

Francia, por su parte, podría optar al puesto del Comité Ejecutivo encargado de supervisar las operaciones de mercado, actualmente ocupado por la alemana Isabel Schnabel, quien se incorporará al Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero.

Entre los posibles candidatos alemanes para el cargo de economista jefe figuran Markus Brunnermeier y Tobias Adrian, exdirector del departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del FMI.

Por parte francesa, tanto 'Le Monde' como 'Financial Times' apuntan a Laurence Boone, ex economista jefe de la OCDE y actual directora de banca corporativa y de inversión del Santander para Francia e Irlanda, como una de las principales opciones para asumir la supervisión de las operaciones de mercado.

No obstante, el reparto de puestos sigue sin estar cerrado y su desenlace dependerá en buena medida de las conversaciones entre París y Berlín. En este escenario, Knot mantiene sus opciones de suceder a Lagarde y, según el diario británico, tampoco se descarta que pueda surgir un tercer candidato de última hora.

El presidente del BCE y los otros cinco miembros de su Comité Ejecutivo son nombrados por los líderes de los países de la zona euro, previa consulta al Parlamento Europeo y al propio banco central. Para que una candidatura prospere debe contar con el respaldo de al menos 16 países que representen el 65% de la población de la eurozona.

Más allá de estas mayorías, el proceso también está condicionado por equilibrios geográficos y políticos, así como por la representación de las principales economías del euro, la paridad de género y las distintas posiciones sobre política monetaria.