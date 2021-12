Francia.- La Fiscalía rebaja en segunda instancia la petición de prisión para el ex primer ministro Fillon

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha pedido cinco años de prisión suspendida y uno de prisión, así como una multa de 375.000 euros y diez años de inhabilitación, contra el ex primer ministro francés François Fillon en segunda instancia, después de que fuera condenado en junio de 2020 a cinco años de prisión por el escándalo de los "empleos ficticios", que habría tenido como beneficiaria a su mujer, Pénélope, condenada a su vez a tres años de prisión.

Estas sanciones son menos severas que las impuestas en primera instancia: cinco años de libertad condicional y dos de prisión para Fillon, quien fue primer ministro entre 2007 y 2012 con el presidente Nicolas Sarkozy.

Los fiscales Bruno Revel e Yves Micolet consideran que las actividades de Pénélope Fillon no se enmarcaban en un trabajo digno de remuneración para su marido, diputado de Sarthe, y tampoco la labor de su suplente Marc Joulaud, por lo que han pedido que se ejecute la condena.

La Fiscalía pide para Pénélope Fillon, condenada por complicidad y encubrimiento, dos años de libertad condicional, una multa de 100.000 euros y dos años de inhabilitación. Para Joulaud, condenado por malversación de fondos públicos, pide tres años de libertad condicional y cinco años de inhabilitación.

Para la Fiscalía, el trabajo de Pénélope Fillon tiene una "realidad formal", con "contratos, remuneración declarada, cuyos montos no contravienen las normas de la Asamblea Nacional", pero no han encontrado "rastro de actividad real".

Desde el inicio del proceso, la pareja Fillon ha defendido una actividad discreta y principalmente oral, intangible, con gestión del correo, la agenda, corrección de discursos, etcétera que justificarían los 612.000 euros netos cobrados por Pénélope Fillon entre 1998 y 2013.

Sin embargo, la Fiscalía considera que se trata de "una actividad evanescente, por no decir vaporosa" y recuerda que la propia Pénélope Fillon confesó en declaraciones a 'The Sunday Telegraph' en 2007 que no era la asistente parlamentaria de su marido.