Francia.- El Gobierno de Francia prohíbe "vestimentas religiosas" en la escuela oficial de jueces

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Francia ha anunciado una modificación de la normativa de la Escuela Nacional de la Magistratura, a través de la cual se forman jueces y fiscales, para que ninguno de los alumnos porte "vestimentas con connotaciones religiosas", en aras del laicismo.

"La laicidad debe ser protegida y respetada por todos en nuestra sociedad", ha afirmado en un ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que ha abogado por el especial respeto a este principio "en los lugares que forman a quienes administrarán la justicia del mañana".

El Ministerio atribuye en un documento interno este cambio al aumento de alumnos con prendas a las que atribuye una simbología religiosa, en particular del velo islámico, según la cadena CNews. "La neutralidad de los futuros magistrados tiene que ser indiscutible", ha sentenciado Darmanin en un mensaje publicado en la red social X.