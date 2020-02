Francia.- Worldline comprará Ingenico por 7.800 millones para crear un gigante europeo en servicios de pago

Publicado 03/02/2020 12:27:36 CET

PARÍS, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo francés de servicios de pago Worldline, en el que el operador suizo Six Group es el principal accionista con una participación que ronda el 27%, ha llegado a un acuerdo para la adquisición de su competidor Ingenico en una operación valorada en 7.800 millones de euros, que dará origen a la cuarta mayor compañía mundial del sector, con una facturación proforma en 2019 de 5.300 millones.

Según los términos pactados, los accionistas de Ingenico podrán optar entre diferentes combinaciones de efectivo y acciones. En concreto, Worldline ofrece un pago en metálico de 123, 10 euros por cada título de Ingenico o el abono de 56 acciones propias por cada 29 de Ingenico.

De este modo, al cierre de la transacción los actuales accionistas de Worldline controlarían el 65% de la compañía combinada y los actuales propietarios de Ingenio el 35%.

Las acciones de Ingenico cerraron el pasado viernes en la Bolsa de París a un precio de 105,20 euros, por lo que la propuesta representa una prima del 17%. En la sesión de este lunes, los títulos de la firma de pagos se revalorizaban casi un 11%, hasta 116,70 euros.

"Hoy es un gran día para Worldline y para Ingenico, así como también para nuestra industria de pagos: juntos creamos el líder europeo en pagos digitales", ha declarado Gilles Grapinet, presidente y consejero delegado de Worldline.

"La combinación de Worldline e Ingenico ofrece una oportunidad única de crear un campeón europeo indiscutible en pagos a la par de los actores internacionales más grandes", ha destacado, por su parte, Bernard Bourigeaud, presidente de la junta directiva de Ingenico, para quien la transacción llega "en el momento de acelerar la consolidación del sector".

La transacción "amistosa" cuenta con el respaldo unánime de los consejos de administración de ambas empresas y con el apoyo expreso de sus accionistas de referencia, incluyendo la suiza Six Group (26,9%) y Atos (19,3%) en el caso de Worldline, así como de BpiFrance (5,25%) por parte de Ingenico.

En este sentido, el operador de la Bolsa de Zúrich, que lanzó en noviembre de 2019 una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones sobre Bolsas y Mercados Españoles (BME) por un importe total de 2.842,92 millones de euros, ha anunciado que "apoya totalmente" la transacción.

"Six apoya totalmente la oferta de compra para la adquisición completa de todas las acciones de Ingenico", ha indicado Daniel Schmucki, director financiero de Six, para quien la operación demuestra que la entrada de la entidad helvética en Worldline en 2018, mediante la venta de su negocio de tarjetas, "fue sin duda la decisión correcta", añadiendo que Worldline sigue siendo una inversión estratégica muy importante para Six.