Freddy Guevara sustituye a Carlos Vecchio en la delegación de la oposición venezolana que negocia en México

El Gobierno aspira a recuperar el control de los activos y el levantamiento de las sanciones

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dirigente opositor venezolano Freddy Guevara se incorporará a la delegación de la Plataforma Democrática Unitaria de la oposición venezolana que negocia con el Gobierno venezolano en México en sustitución del delegado de la oposición en Estados Unidos, Carlos Vecchio.

Vecchio ha explicado en un comunicado publicado este sábado, según día de reuniones de esta ronda de negociación, que se retira por el "veto" del Gobierno a su persona.

"El régimen de Maduro se niega a continuar con el proceso de negociación iniciado en México 'si Carlos Vecchio continúa en la delegación'", ha indicado Vecchio.

"Mis acciones a favor de la libertad de Venezuela han molestado mucho al dictador. Por eso, una vez más, como ya lo ha hecho en todos los procesos de negociación anteriores, ha pedido este veto para que no integre la delegación de la Plataforma Democrática Unitaria que asiste al proceso de negociación en México, al punto de paralizar el proceso", ha añadido.

Las negociaciones se han reanudado en Ciudad de México, donde las delegaciones del Gobierno y la plataforma unitaria se vieron las caras, tras el primer encuentro que se produjo el 13 de agosto, cuando se firmó un memorando de entendimiento, una hoja de ruta, con la presencia de Vecchio.

"Quiero dejar claro que no seremos nosotros la excusa que use la dictadura para eludir el camino que nos lleve a la solución real de esta crisis, ni mucho menos para la necesaria liberación de presos políticos. Nuestro país merece superar la tragedia humanitaria que sufre bajo la dictadura y no tener más nunca una lista de presos políticos, torturados, exiliados y desaparecidos. Antes que cualquier posición personal, están Venezuela y los venezolanos", ha proseguido Vecchio.

En sustitución de Vecchio pasará a formar parte de la delegación el exdiputado y dirigente de Voluntad Popular Freddy Guevara, excarcelado a mediados de agosto después de un mes. Guevara ha confirmado la información en Twitter: "A partir de este momento me incorporo formalmente a la delegación de la Unidad en el proceso de México para lograr una solución a la crisis y el retorno de la democracia. Cuenten conmigo, particularmente los presos políticos y sus familias".

Guevara había sido el interlocutor del líder de la oposición, Juan Guaidó, con el Gobierno antes del anuncio del 11 de mayo, cuando se presentó el llamado acuerdo de salvación nacional, donde planteó conversaciones con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

RECUPERAR LOS ACTIVOS

A la salida de la reunión de este sábado, el jefe de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez, ha explicado que la prioridad es la recuperación de los activos que controla la oposición por tener el reconocimiento de países como Estados Unidos.

Ello para lograr un impacto directo en la vida cotidiana de la población: "Nosotros venimos aquí a buscar mecanismos para que todo el pueblo venezolano se vea beneficiado por este esfuerzo de diálogo, traemos puntos que inciden directamente sobre la vida cotidiana de las venezolanas y venezolanos", ha explicado.

El viernes, el portavoz el Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, celebraba el inicio de la segunda ronda de contactos entre la oposición y el Gobierno de Venezuela en México.

"Celebramos el inicio de negociaciones integrales lideradas por Venezuela en México", afirmó Price, quien manifestó a través de un mensaje publicado en Twitter su solidaridad con el pueblo venezolano y sus deseos de que el proceso de negociaciones "siente las bases para el resultado democrático que merecen" los venezolanos.

Este nuevo diálogo cuenta con la mediación de Noruega y con el apoyo de México como territorio neutral para las negociaciones. La actual ronda de negociación termina el próximo lunes.