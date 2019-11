El Frente Amplio de Uruguay denuncia a un ex militar por amenazar en un vídeo a Mujica, Vázquez y Martínez

Publicado 26/11/2019 21:05:55 CET

"Si ustedes quieren tener un problema con los militares, lo van a tener y gratis", dice el ex militar

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Frente Amplio (FA), la coalición izquierdista que gobierna en Uruguay desde hace quince años, ha presentado este martes una denuncia en la Fiscalía contra el ex militar Carlos Techera, antiguo miembro del Partido Nacional, por un vídeo difundido en el marco de las elecciones presidenciales en el que amenaza al actual mandatario, Tabaré Vázquez, al ex presidente José Mujica y al candidato del FA, Daniel Martínez.

Techera difundió el vídeo en Facebook durante las jornadas de reflexión que precedieron a la votación para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebró el pasado domingo y en apenas unas horas se hizo viral, según informa el portal de noticias LaRed21.

El ex militar, que hasta ahora no era un personaje conocido, acusa a militantes del Frente Amplio de un supuesto ataque a un vehículo militar que transportaba urnas durante la noche del sábado.

"Le voy a decir una cosa al retardado este de Martínez y a este imbécil de Mujica: Ustedes van a perder las elecciones. Hoy se van. Hoy Luis Lacalle Pou y el Partido Nacional van a ser Gobierno, les guste o no", auguró.

"Esto va para el imbécil del presidente", continuó en alusión a Vázquez. "Usted, cambiado por mierda es carísimo, así de claro, así de simple", sentenció Techera.

Ya, en una alusión genérica "a los líderes del Frente Amplio", les advirtió de que "si cometen el error de atentar contra la seguridad de Lacalle Pou o contra la instituciones de la patria o contra la Constitución de la República por perder las elecciones, no van a tener la misma suerte del 73".

"Me voy a sacar los lentes (las gafas) para que me vean bien la cara: La quedan todos. Si ustedes quieren tener un problema con los militares, lo van a tener y gratis, la única diferencia es que esta vez la quedan todos, tupamaros o no", subrayó. "Si creen que soy un loco, un bocón o estoy jugando, hagan la prueba", retó.

Uruguay sufrió en 1973 un golpe de Estado que dio lugar a una dictadura cívico-militar que se prolongaría hasta 1985. Mujica, entonces un guerrillero tupamaro, fue detenido, encarcelado y torturado durante años.

Un grupo de senadores del Frente Amplio ha contestado a Techera presentando una denuncia en su contra ante la Fiscalía por "amenazas de muerte" contra Mujica, Vázquez y Martínez, según ha informado el senador Juan Castillo, uno de los denunciantes, en una rueda de prensa recogida por 'El Observador'.

Tras ello, el ex militar ha publicado otro vídeo en Facebook en el que ha asegurado que no ha amenazado de muerte a los líderes del Frente Amplio. "En ningún momento amenazo de muerte", ha afirmado, acusando a la prensa de "distorsionar la cosa".

El vídeo de Techera sigue a otro del ex candidato presidencial de Cabildo Abierto, el general Guido Manini Ríos, en el que instaba a los militares a no votar por el Frente Amplio, Interrogados sobre el inesperado protagonismo de los uniformados en el proceso electoral Castillo ha confiado en que solo se deba al "clima de la campaña" y, una vez superada, "todo vuelva a los carriles".

'IMPASSE' ELECTORAL

Martínez, que ganó la primera vuelta del 27 de octubre, y Lacalle Pou, a quienes todas las encuestas señalaban como claro favorito para la segunda vuelta del domingo, están distanciados por apenas 30.000 votos, que en estos momentos dan la victoria al líder del centro-derecha.

Martínez se ha negado a reconocer la derrota, destacando lo que considera una "gesta increíble". Lacalle Pou, por su parte, tampoco ha querido proclamar la victoria hasta conocer el dato definitivo.